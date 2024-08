Tu denuncia hace lo que el viento a Juárez; exhiben a policía amenazando a joven

Ciudad de México.– Una clara muestra del sistema de justicia podrido, así fue como muchos usuarios calificaron la manera de actuar de una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México después de que fue exhibida por un joven justo en el momento en que lo amenazó y aseguró que su denuncia no serviría de nada, pues tenía el poder suficiente.

La protagonista del clip que circula en redes y con 36 segundos de duración es la oficial Mariana Arias Barajas, quien cuenta con 18 años de servicio en la corporación, según lo informado por el medio Quinto Poder.

En el clip que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede observar cómo la mujer asegura que de nada va a servir que denuncie, pues como ya ha pasado en otros casos, nunca ha procedido a nada: "Ahorita que venga mi compañero… te va a llevar al baño un ratito, así que no me hagas emp&tar. Tu pinch& denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres", comentó la oficial.

La policía Arias Barajas continúa burlándose de su subordinado diciéndole: "¿Sabes cuántas denuncias tengo? No tienes idea. ¿Y qué pasa? Nada", además de que le deja ver que las autoridades con quien la acusaron no harán nada, pues "ellos están con nosotros".

Después de la viralización, la SSC dio a conocer que ya inició un proceso de suspensión en contra de la trabajadora. " Por los hechos observados, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento del hecho e iniciará el proceso para la suspensión de la policía, en tanto se concluye la investigación".