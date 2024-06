Trabajadoras de limpieza se equivocan de casa; así reaccionó la dueña

Una joven identificada como Nizzie en TikTok compartió un video en el que señaló que una mañana le ocurrió algo muy peculiar. La mujer mencionó que en la puerta de su apartamento la estaban esperando tres trabajadoras de limpieza con la indicación de ingresar al lugar.

Sin embargo, Nizzie comentó que ella nunca solicitó dicho servicio, por lo que, sin saber qué hacer, les permitió que entraran al domicilio y realizaran las labores de limpieza.

Ante la ola de comentarios que recibió en redes sociales, la joven aseguró que les dio una propina sumamente generosa, a pesar de que ella no había requerido dichas tareas.

“Antes de que preguntes, ¡no, no contraté a 3 señoras de la limpieza para mi apartamento! No tenían idea de a dónde se suponía que debían ir. Intenté mirar la dirección que les proporcionaron y literalmente decía el número de mi apartamento. No había ningún nombre. No iba a tocar las puertas de mis vecinos a las 6 de la mañana un domingo para saber quién contrataba a las señoras de la limpieza, así que simplemente las dejé entrar y les di una generosa propina”, es la descripción con la que la mujer posteó la grabación en su cuenta de TikTok.