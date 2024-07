Tiktoker se queja de vendedores ambulantes porque no aceptan tarjeta

La tecnología ha hecho que pagar bienes o servicios sea cada vez más sencillo eliminando así la posibilidad de traer monedas en la mano, con todas las ventajas que eso conlleva, sin embargo, aunque eso parece fácil y es una realidad en países desarrollados, en México aún hay impedimentos, puesto que nuestra economía es todavía muy informal.

Esas realidades no fueron suficientes para que una tiktoker expresara su molestia en un video al preguntarse por qué razón los vendedores ambulantes no aceptan tarjeta. La joven contó que en una ocasión quiso comprarse unos esquites, pero desistió cuando el señor le dijo que no tenía terminal.

La mujer aseguró que tal vez hablaba desde su privilegio, pero bajo su lógica muchos comerciantes están perdiendo ventas por no tener terminal para que la gente pague con tarjeta.

Además, la tiktoker dijo que para ella es más complicado tener que ir al banco, sacar dinero y andar cargado con él todo el tiempo.

La opinión de la mujer de inmediato desató cientos de críticas y burlas: "tiene clean look que esperaban". "mi duda es por qué la gente no carga efectivo mínimo para unos elotes??", "aveces algunos pensamientos tienen q ser secretos vv", "sí, tu pregunta viene desde una posición de privilegio, pero igual te explico. No aceptan tarjeta por muchísimo factores empezando porque no es rentable para ellos, la terminal tiene un costo".