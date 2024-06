'Se busca mamá soltera'; chofer busca pareja con mensaje en su autobús

El fin justifica los medios, dice un popular refrán, algo que puso en práctica un joven chofer de una unidad de transporte, quien se hizo viral en las redes sociales luego de que aprovechó la pantalla superior del autobús para colocar un mensaje para encontrar pareja.

"Se busca mamá soltera, aunque la bendición me diga 'tú no eres mi papá, cuyeyo', pero si me logra decir papá, le pongo mi apellido", decía el mensaje que pronto llamó la atención de las personas que transitaban por la calle.

Hasta el momento se desconoce dónde y cuándo fue grabado el video, pero sin duda generó cientos de reacciones en las redes sociales, donde apuntaron que era una muy buena oferta, además de una manera muy ingeniosa de buscar pareja.