'Ponle pago pendiente'; jóvenes piden DiDi sin tener dinero para pagar

Ciudad Juárez.– Una pareja de jóvenes quiso abusar de la confianza de la plataforma DiDi y del trabajo de un chofer, y es que los dos usuarios pidieron un viaje a través de la plataforma a pesar de que no contaban con el dinero para liquidar su viaje. El video del momento fue compartido en las redes sociales, donde pronto se ha vuelto viral.

Todo comenzó cuando el conductor de DiDi grabó cuando los dos jóvenes al llegar a su destino le aseguraron que no tenían dinero en efectivo, esto a pesar de que así lo habían marcado como forma de pago cuando pidieron su viaje. Los pasajeros argumentaron que dejara el pago como pendiente, lo que les daría la posibilidad de liquidar después el dinero, sin embargo, el chofer les comentó que no tenía opción para hacer eso, pues solo lo permite Uber, pero no DiDi.

Tras la negativa para dar el dinero, el conductor tuvo que llamar a la policía, donde se armó un intercambio de palabras dentro los dos afectados.

El chofer incluso les pidió que, si no llevaban dinero que podían hacerle transferencia o incluso los llevaba a un cajero, pero todo indicaba que la pareja no tenía dinero, pues insistían en que dejara el viaje como pago pendiente.

Al final de la grabación no se sabe si el chofer logró recuperar su dinero o si la joven fue llevada a la comisaría por la falta de pago, pero cientos de usuarios reaccionaron con coraje ante la forma de actuar de los dos pasajeros.