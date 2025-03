Peleador de la UFC estalla vs México tras intoxicación; 'que se j*#d@ esa país'

Ciudad de México.– Joe Pyfer, peleador de la UFC que tendría una lucha el pasado fin de semana en la cartelera de UFC México, se volvió viral en las últimas horas después de que insultó a todo el país por supuestamente haber sufrido una intoxicación por comida.

Pyfer enfrentaría a Kevin Gastelum el sábado por la noche en la Arena Ciudad de México, pero una repentina diarrea evitó que subiera al octágono. Un día después, el peleador aclaró la situación y dedicó lamentables palabras para el país que lo acogió, pues aseguró que al poco tiempo de haber ido a comer a un lugar considerado seguro comenzó a vomitar, a tener fiebre e ir al baño unas 10 veces, lo que le hizo perder peso, por lo que se vio obligado a cancelar el encuentro.

"Fui a cenar con mi equipo, comí en un lugar que supuestamente era confiable y un par de horas después tuve que ir al baño al menos 10 u 11 veces (...) Pasé de 209 kilogramos a 194 kilogramos en la mañana, tuve fiebre, náuseas, vómito, dolor de estómago, insoportable... el doctor me recomendó no pelear. Estoy enfadado, hacer ese peso, salir a pagar un montón de dinero, traer a todos mis amigos y familiares cercanos, y no poder luchar”, comentó Pyfer antes de despotricar contra México.

"Algunas personas dicen que no es por la comida, dicen que tengo síntomas por la altura. Me aclimaté, hice todo lo que tenía que hacer, a la mierda ese país, nunca más volveré a pelear ahí, es un hoyo de mierda, no regresaré, no me importa si ofendo a alguien", concluyó su mensaje en redes sociales.

La situación pronto provocó la furia de cientos de internautas, incluso gente de su propio país, quienes consideraron que fue solo un pretexto para no pelear.