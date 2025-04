¿Por qué tus reality shows favoritos usan canciones que realmente conoces?

Nueva York.- Cuando una pareja decidió llevar su relación más allá en la temporada más reciente de “Love Is Blind”, el momento tuvo como banda sonora una canción conocida: “Birds of a Feather” de Billie Eilish .

No fue una sorpresa musical pasajera. La temporada estuvo repleta de clásicos populares: «Wrecking Ball» de Miley Cyrus, «Holy» de Justin Bieber , «Into You» de Ariana Grande y «Lose You to Love Me» de Selena Gomez, un gesto que se alejaba de las canciones pop poco conocidas y a veces genéricas que solían protagonizar los momentos más emotivos del programa.

El creador del programa y director ejecutivo de Kinetic Content, Chris Coelen, atribuyó el cambio al aniversario del programa.

“Decidimos, en esta temporada 8, coincidiendo con nuestro quinto aniversario, darle un gran impulso a la música popular”, dijo. “Y así, a lo largo de toda la temporada y en cada episodio, usamos temas de música popular”.

“Love Is Blind” no es el único reality show que camina por el límite entre lo que los espectadores han etiquetado como “canciones reales” y música desconocida.

¿De dónde viene la música desconocida?

No se trata de inteligencia artificial, donde «nadie controla los derechos de autor», dice Jody Friedman, supervisora ​​musical de «The Bachelor». «Usar música de IA en estos proyectos conlleva demasiados riesgos».

Excluyendo los grandes discos pop, la música utilizada en televisión proviene de diversas fuentes. Puede ser música original y personalizada de los compositores del programa. Puede obtenerse directamente de los artistas, de agentes de sincronización, bibliotecas musicales de producción o de una "ventanilla única", como los supervisores llaman a una compañía que tiene los derechos para licenciar tanto la grabación maestra como los derechos de composición.

Los supervisores musicales también podrían recurrir a versiones de canciones conocidas. En la temporada más reciente de "The Bachelor", Friedman usó una versión de "Sea of ​​Love" de Phil Phillips, un clásico de los años 50. Es más económico pagar por la licencia de una versión que por la grabación original; "y, creativamente, es una versión moderna de una canción antigua", afirma.

La supervisora ​​musical de “Love Island USA”, Sara Torres, también utiliza covers.

“Eso puede atraer a otros oyentes que no necesariamente les guste el pop, pero si escuchan la canción en un género diferente, podría atraerlos y volver a escuchar la versión original”, dice.

Las bibliotecas musicales (empresas que representan catálogos de música con fines de licencia) también son clave, porque si una canción es demasiado costosa para licenciarla, un supervisor puede encontrar una canción que evoque la sensación de “Butter” de BTS sin tener que pagar por ella.

“Las bibliotecas independientes, por ejemplo, para televisión, podrían costar entre mil y mil 500 dólares por cada uso”, afirma Friedman. Para los programas de televisión en general, las canciones comerciales más importantes pueden costar entre 20 mil y más de 100 mil dólares, y las canciones de renombre generan más ingresos según el uso, añade.

Una historia del uso de "canciones reales" en concursos de citas

El uso de música pop instantáneamente reconocible difiere de un programa a otro.

“Love Is Blind” ha usado música popular en el pasado, pero con moderación. Coelen destaca el uso de “I Hope You Dance” de Lee Ann Womack en la historia de Bliss Poureetezadi y Zack Goytowski en la cuarta temporada. Sin embargo, la frecuencia de éxitos del Top 40 en la temporada más reciente es nueva.

Dice que el beneficio de usar estas canciones de manera creativa es que “eleva la experiencia” para el espectador: “Las emociones están tan conectadas con ciertas piezas musicales y pueden evocar sentimientos con los que nos identificamos”.

Kinetic Content rechazó la solicitud de The Associated Press de hablar con el supervisor musical del programa, Jon Ernst.

En su temporada más reciente , “Love Island USA” incluyó canciones como “Kaleidoscope” de Chappell Roan y “Please Please Please” de Sabrina Carpenter. El productor ejecutivo, James Barker, señala que la serie original del Reino Unido siempre ha usado música comercial, por lo que la versión estadounidense se ha esforzado por hacer lo mismo.

“El programa está pensado para que te sientas como si estuvieras de vacaciones con tus mejores amigos. Claro, cuando estás de vacaciones, compartes música”, dice. “Creo que eso se refleja en cómo creamos el programa”.

Torres coincide. Añade que el programa suele usar música más comercial al principio de la temporada y luego al final: "Se busca un gran impacto".

Debido a que el programa tiene un plazo de entrega rápido, con seis episodios semanales —«lo que ocurre en Fiyi el lunes se emite el martes en Estados Unidos», como lo describe Barker—, el equipo del programa aprueba con antelación más de mil canciones, por si acaso encajan en un momento narrativo específico. Esto significa que las solicitudes se envían a las editoriales y discográficas con antelación, pero no se les paga hasta que se seleccionan las canciones.

Un programa con más tiempo de presentación, "The Bachelor" ha usado canciones comerciales en su programación durante mucho tiempo. La temporada de este año, la número 29, tuvo varios momentos musicales memorables, incluyendo un "sneak down" de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin cuando sonó "I Like It" mientras el elenco se dirigía a Madrid.

“Esta es mi primera temporada con 'The Bachelor', pero históricamente han usado a Colbie Caillat, Boyz II Men, Backstreet Boys”, enumera Friedman. “Usaron a Billie Eilish la temporada pasada. Esta temporada usamos un tema de David Guetta, Dropkick Murphys, para el episodio en Boston. Hay un tema de Karol G”.

Agrega que “The Bachelor” utiliza muchas canciones pop reconocibles, normalmente una o dos por episodio.

Cada episodio tiene un presupuesto. Así que, aunque se den un capricho con una canción pop, el resto del presupuesto se gasta en otra música más económica, dice.

Entonces, ¿habrá más lanzamientos de "canciones reales" en el futuro?

En “El amor es ciego”, Coelen dice simplemente: “La respuesta es sí”.

Barker de “Love Island USA” está de acuerdo.

“No solo te conectas con los personajes, sino que las canciones y los artistas que te encanta escuchar en casa también se representan en televisión”, añade. “Es un puente entre todos nosotros”.