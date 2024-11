Pareja estadunidense discute frente a policías; tenían secuestrado a mexicano

Dos estadounidenses sostuvieron una acalorada discusión y terminaron en la cárcel. El insólito caso de la pareja proveniente de Estados Unidos captó la atención de los medios, luego de que revelaran delicada información sobre sus actividades delictivas mientras se encontraban frente a unos policías, en el municipio de Los Cabos, Baja California.

Katie June y John Joseph fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro de Diego Gómez, el pasado 14 de septiembre. El joven, de 1.80 metros y tez morena, fue visto por última vez en la colonia El Tezal y el fraccionamiento Mistiq, situado en Cabo San Lucas.

Luego de que sus familiares perdieran contacto con Diego, reportaron a las autoridades locales lo sucedido y se desplegó un operativo de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur. En base a las declaraciones de Mariana Lara, la hermana del joven, los principales sospechosos desde la desaparición de Diego son Katie y John.

Detienen a pareja estadounidense por el secuestro de Diego Gómez

“¡El es John Boyle alias Jack. Secuestraron a mi hermano el sábado 14 de septiembre junto con el Katie June Boyle! Están prófugos desde el día Martes 17 de Septiembre. El es un hombre ¡MUY PELIGROSO! defraudador y con un historial ENORME de delitos a varias personas en Los Cabos BCS y Florida. ¡Pues pareciera que se los trago? la tierra! Las autoridades de los Cabos no más no pueden y no han dado con ellos y mi hermano Diego Gómez Lara, sigue sin aparecer”, publicó la supuesta hermana de Diego en Facebook, el pasado 14 de noviembre.

Mientras Katie y John discutían en plena vía pública, un elementos de seguridad se aproximaron para auxiliarlos y calmar los ánimos. Sin embargo, los efectivos se perctaron de que contaban con una orden de aprehensión en Los Cabos, por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur.

Tras la revisión y detención, se desplegó un operativo para extender las investigaciones en el domicilio de Katie y John, en donde se encontraban dos menores de edad, los hijos de la pareja. Ambos niños fueron puestos a disposición de las autoridades, mientras que los dos adultos fueron trasladados a un Ministerio Público para definir su situación jurídica.