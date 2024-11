¿Dónde se contacta?; tiktoker exhibe a deudores de pensiones y se hace tendencia

Ciudad Juárez.– Ya no solo los llamados tazos dorados tendrán que cuidarse de la patrulla espiritual en las calles de las ciudades mexicanas, sino también ahora los padres y madres deudores de la pensión de sus hijos, todo a partir del tiktoker conocido como "Cobrando pensiones", un hombre que se dedica a exhibir en sus redes sociales a aquellos que no cumplen con sus obligaciones hacia sus hijos.

Los videos del hombre pronto comenzaron a ser tendencia en la red social china, donde muchos hombres y mujeres han solicitado cómo contactar al tiktoker para que exhiban a algunas de sus exparejas deudoras.

De momento se desconoce si los videos presentados en la sección "Cobrando Pensiones" del hombre Mario Balak son reales o montados, pero han sido suficientes para que muchas personas muestren sus casos con sus exparejas y su necesidad de que exista algo así. Sobre todo, porque en sus videos suele mostrar cómo estas personas gastan su dinero en otras cosas en lugar de cumplir primero con sus obligaciones.

":De los creadores de : La Patrulla Espiritual. Llega : Cobrando Pensiones XD", "Que asco dan esas mujeres que saben que el tipo es un irresponsable y ahí ellas bien felices con ellos y también asco ese tipo de hombres que no se preocupan ni un poco por los hijos", "no falta la tonta que defiende al papá del año.. es obligación de los padres mantener a sus hijos. estén o no con la madre", son algunos de los comentarios que han dejado internautas en los videos.