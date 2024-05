Para ahuyentar a turistas, construyen pantalla que bloquea vista del Monte Fuji

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

La ciudad de Fujikawaguchiko está harta de los turistas.

Conocida por una serie de lugares pintorescos para tomar fotografías que ofrecen una toma casi perfecta del icónico Monte Fuji de Japón, la ciudad comenzó el martes a construir una gran pantalla negra en un tramo de una acera para bloquear la vista de la montaña. La razón: el mal comportamiento de los turistas extranjeros.

"Kawaguchiko es una ciudad construida sobre la base del turismo, y doy la bienvenida a muchos visitantes, y la ciudad también les da la bienvenida, pero hay muchas cosas en sus modales que son preocupantes", dijo Michie Motomochi, propietaria de una cafetería que sirve dulces japoneses "ohagi". cerca del lugar para tomar fotografías que pronto será bloqueado.

Motomochi mencionó tirar basura, cruzar la calle con mucho tráfico, ignorar los semáforos y entrar ilegalmente en propiedades privadas. Sin embargo, no está descontenta: el 80 por ciento de sus clientes son visitantes extranjeros cuyo número ha aumentado después de una pausa pandémica que mantuvo a Japón cerrado durante aproximadamente dos años.

Su vecindario de repente se convirtió en un lugar popular hace unos dos años, aparentemente después de que una foto tomada en un ángulo particular que mostraba el Monte Fuji al fondo, como si estuviera sentado encima de una tienda de conveniencia local, se convirtiera en una sensación en las redes sociales conocida como “Monte Fuji”. Fuji Lawson”, dicen los funcionarios de la ciudad.

Desde entonces, los turistas, en su mayoría extranjeros, han abarrotado la pequeña zona, provocando una ola de preocupaciones y quejas de los residentes sobre los visitantes que bloquean la estrecha acera, toman fotografías en la concurrida calle o entran a las propiedades de los vecinos, dijeron las autoridades.

En Europa, la preocupación por la sobrepoblación de turistas en las ciudades históricas llevó a Venecia a lanzar la semana pasada un programa piloto para cobrar a los excursionistas una tarifa de entrada de 5 euros (5.35 dólares). Las autoridades esperan que disuada la llegada de visitantes en los días pico y haga que la ciudad sea más habitable para sus cada vez menos residentes.

Fujikawaguchiko ha probado otros métodos: carteles que instan a los visitantes a no correr hacia la carretera y a utilizar el paso de peatones designado en inglés, chino, tailandés y coreano, e incluso contratar a un guardia de seguridad para controlar a la multitud. Ninguno funcionó.

La red de malla negra, cuando esté terminada a mediados de mayo, tendrá 2,.5 metros (8.2 pies) de alto y 20 metros (65.6 pies) de largo, y bloqueará casi por completo la vista del Monte Fuji, dijeron las autoridades.

Decenas de turistas se reunieron el martes para tomar fotografías a pesar de que el Monte Fuji no estaba a la vista debido al clima nublado.

Anthony Hok, de Francia, pensó que la pantalla fue una reacción exagerada. “Una solución demasiado grande para un tema que no lo es tanto, incluso si los turistas están causando problemas. No me parece bien”, dijo. El joven de 26 años sugirió instalar barreras en las carreteras por motivos de seguridad en lugar de bloquear las vistas para tomar fotografías.

Pero Helen Pull, una visitante británica de 34 años, comprendió la preocupación local. Mientras viajaba por Japón en las últimas semanas, vio que el turismo "realmente aumentó aquí en Japón por lo que hemos visto".

“Puedo entender por qué la gente que vive y trabaja aquí podría querer hacer algo al respecto”, dijo, señalando que muchos estaban tomando fotografías incluso cuando la montaña no estaba a la vista. "Ese es el poder de las redes sociales".

Los visitantes extranjeros han acudido en masa a Japón desde que se levantaron las restricciones fronterizas pandémicas, en parte debido al debilitamiento del yen.

El año pasado, Japón tuvo más de 25 millones de visitantes, y se espera que este año la cifra supere los casi 32 millones, un récord de 2019, según la Organización Nacional de Turismo de Japón. Y el gobierno quiere más turistas.

Si bien el auge del turismo ha ayudado a la industria, ha provocado quejas de los residentes en destinos turísticos populares, como Kioto y Kamakura. En Kioto, un famoso distrito de geishas decidió recientemente cerrar algunos callejones de propiedad privada.

Los lugareños no están seguros de qué hacer.

Motomochi dijo que no puede imaginar cómo la pantalla negra puede ayudar a controlar el flujo de personas en el estrecho paseo peatonal y en la calle al lado.

Yoshihiko Ogawa, que dirige una tienda de arroz con más de medio siglo de antigüedad en el área de Fujikawaguchiko, dijo que la superpoblación empeoró en los últimos meses, con turistas reuniéndose alrededor de las 4:00 o 5:00 de la mañana y hablando en voz alta. A veces le cuesta meter y sacar el coche del garaje.

"Nunca pensamos que enfrentaríamos una situación como esta", dijo Ogawa, agregando que no está seguro de cuál podría ser la solución. "Supongo que todos tenemos que acostumbrarnos".