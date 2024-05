'Lo cambias por otro'; mujer sugiere dejar al marido si se queda sin trabajo

El "en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza" ha quedado atrás y ya no es primordial en los matrimonios, al menos así sugirió una joven que se ha hecho muy viral en redes sociales, y es que la mujer compartió a través de una grabación un consejo que a muchos les pareció muy extremo y generó mucha polémica.

Todo comenzó porque la tiktoker recomendó a todas las mujeres a dejar al marido, cambiarlo por otro, si el dinero en la casa empezaba a faltar porque se quedó sin trabajo.

"Tan pronto, tu novio o tu esposo se queda sin trabajo y empiece a faltar el dinero, tú me lo dejas (...) El tlacuache este se vuelve pobre, si se vuelve pobre, lo cambias por otro, pero rápido", dijo la joven un semblante muy serio.

Además, para agregar más polémica, la mujer dijo que no importaba lo que dijeran, "no importan lo que digan, es que el amor, acuérdate que nosotros dijimos ahí en la boda que en la pobreza y en la riqueza, ¡no!, ¡lo dejas!".

Las declaraciones de inmediato generaron todo tipo de comentarios, especialmente en contra de la postura de la joven.

"Es imposible que no se den cuenta de que algunas mujeres dicen esas cosas porque están solas y su vida es tan miserable que cambian su miseria por interacciones", "En cuanto la esposa sube un kilo, me la dejan. Naananana no importa lo que se hayan prometido, se pone fodonga y la dejas! Te quema una la comida y la dejan!", fueron algunos de los comentarios destacados de los usuarios.