¡Nadie le dijo nada! Descubre infidelidad de su novio; familia y amigos sabian

A través de redes sociales se han destapado miles de infidelidades en todo el mundo y llama la curiosidad lo peculiar de cada una de las historias difundidas, como lo es en el caso de una chica que se enteró de que su pareja la engañaba, pero no solo eso, sino que su familia y amigos lo sabían pero se lo ocultaron.

Se trata de la usuaria encontrada en TikTok como @bipolarb1tch3000, quien en un video narró a sus seguidores cómo fue que se enteró de que su pareja salía con alguien más, así como la forma en que descubrió que todos sabían menos ella.

Laura señala en sus redes sociales que el evento que más la ha traumatizado a lo largo de su vida fue enterarse de que su novio mantenía una relación sentimental con otra mujer mientras estaba con ella.

De acuerdo a lo contado por la joven, su pareja permanecía distante desde hace varios meses e incluso la hizo sentir desplazada, por lo que comenzó con las sospechas de que algo estaba mal.

​Además de la actitud rara de su pareja, en una ocasión se dio cuenta de que en redes sociales una mujer se refería a él como su ‘esposo’, por lo que sin entender lo que pasaba revisó sus redes sociales y se percató de que tenía cerca de tres años con la otra, lo que fue un duro golpe para Laura.

Asimismo, Laura dice que al igual que la otra mujer, amigos y familiares de su exnovio también sabían de la otra relación que éste tenía pero fuera de decirle la verdad, se lo ocultaron durante todo el tiempo que duró su noviazgo.

“Cuando me enteré, me di cuenta de que todos sus amigos, familiares y novia lo sabían y me lo ocultaron. Me di cuenta de que él estaba con ella de noche mientras yo estaba con él de día (...) Las cosas que dijo que estaba haciendo, en realidad estaba con ella”, agregó.