Resumen 2024: 10 libros destacados, desde Sarah J. Maas hasta Melania Trump

Nueva York.- Incluso durante un año de noticias ininterrumpidas sobre elecciones, cambio climático, protestas y el precio de los huevos, todavía hubo tiempo para leer libros.

Según Circana, que sigue de cerca el 85 por ciento del mercado de libros impresos, las ventas en Estados Unidos se mantuvieron estables, y muchos eligieron el romance, la fantasía y el romanticismo. Algunos eligieron el libro de Taylor Swift relacionado con su exitosa gira, mientras que otros buscaron ficción literaria, memorias de celebridades, revelaciones políticas y una mirada cercana y dolorosa a una generación enganchada a los teléfonos inteligentes.

Aquí hay 10 libros notables publicados en 2024, sin ningún orden en particular.

“Casa de llamas y sombras”, de Sarah J. Maas

Si se preguntara por las lecturas más populares del año, básicamente se obtendría una lista de los mayores éxitos de la novela romántica, la mezcla de fantasía y romance que ha demostrado ser tan irresistible que los fans se han hecho con las costosas "ediciones especiales" con tapas decorativas y bordes pintados. De los 25 libros más vendidos de 2024, según los recopilados por Circana, seis fueron de la favorita de la novela romántica Sarah J. Maas, incluida "House of Flame and Shadow", la tercera de su serie "Crescent City". Millones de personas leyeron su última entrega sobre Bryce Quinlan y Hunter Athalar y rastrearon los vínculos cada vez mayores de "Maasverse", los mundos superpuestos de "Crescent City" y sus otras series, "Throne of Glass" y "A Court of Thorns and Roses".

“La generación ansiosa”, de Jonathan Haidt

Si el romanticismo es una forma de escapar, otros libros exigen que nos enfrentemos a él. En el bestseller “La generación ansiosa”, el psicólogo social Jonathan Haidt analiza estudios que concluyen que la salud mental de los jóvenes comenzó a deteriorarse en la década de 2010, después de décadas de progreso. Según Haidt, el principal culpable está justo delante de nosotros: las pantallas digitales que han alejado a los niños de una infancia “basada en el juego” para pasar a una “basada en el teléfono”. Aunque algunos críticos cuestionaron sus hallazgos, “La generación ansiosa” se convirtió en un tema de conversación y un eslogan. Los admiradores iban desde Oprah Winfrey hasta la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee, quien en una carta a los legisladores estatales abogó por “recomendaciones de sentido común” del libro, como prohibir los teléfonos en las escuelas y mantener a los niños alejados de las redes sociales hasta los 16 años.

“Guerra”, de Bob Woodward

Los libros de Bob Woodward han sido una tradición electoral durante décadas. “War”, el último de sus relatos de información privilegiada sobre Washington, fue noticia con sus acusaciones de que Donald Trump había estado en contacto frecuente con el líder ruso Vladimir Putin incluso cuando no era presidente y, mientras era presidente, había enviado a Putin sofisticadas máquinas de prueba de covid-19. Entre otras primicias de Woodward: Putin consideró seriamente usar armas nucleares contra Ucrania, y el presidente Joe Biden culpó al expresidente Barack Obama, bajo cuyo mandato se desempeñó como vicepresidente, por algunos de los problemas con Rusia. “Barack nunca tomó a Putin en serio”, citó Woodward a Biden.

“Melania”, de Melania Trump

La ex (y futura) primera dama Melania Trump, que concede pocas entrevistas y rara vez habla de su vida privada, anunció inesperadamente que publicaría una autobiografía: “Melania”. La editorial no era la más adecuada para una ex primera dama: no se trataba de una de las principales editoriales de Nueva York, sino de Skyhorse, donde entre los autores figuran figuras públicas tan controvertidas como Woody Allen y el candidato de Trump para el gabinete, Robert F. Kennedy Jr. Y su éxito fue al menos una sorpresa menor. Melania Trump hizo poca publicidad para el libro y ofreció pocas revelaciones más allá de publicar un video en el que expresaba su apoyo al derecho al aborto, lo que supuso una ruptura con uno de los pilares de la política republicana. Pero “Melania” vendió cientos de miles de copias, muchas de ellas en los días posteriores a la elección de su marido.

“El libro de la gira Eras”, de Taylor Swift

Taylor Swift fue más que una historia musical en 2024. Al igual que “Melania”, la noticia sobre la publicación independiente de Taylor Swift en el marco de su gira mundial no tiene que ver tanto con el libro en sí, sino con el hecho de que exista. Y con lo bien que se vendió. Como hizo con la película del concierto “Eras”, Swift pasó por alto la industria establecida y trabajó directamente con un distribuidor: Target ofreció “The Eras Tour Book” en exclusiva. Según Circana, el libro “Eras” vendió más de 800.000 copias solo en su primera semana, una cifra asombrosa para una publicación que no está disponible a través de Amazon.com y otros minoristas tradicionales. Ningún libro nuevo en 2024 tuvo un debut mejor.

“Intermezzo”, de Sally Rooney

Se supone que las fiestas de medianoche son para “Harry Potter” y otras series de fantasía, pero este otoño, más de 100 tiendas permanecieron abiertas hasta tarde para dar la bienvenida a uno de los eventos literarios del año: “Intermezzo” de Sally Rooney. La cuarta novela de la autora irlandesa se centra en dos hermanos, su dolor por la muerte de su padre, sus trayectorias profesionales muy diferentes y sus vidas amorosas muy inestables. “Intermezzo” también era un libro sobre ajedrez: “Tienes que leer mucha teoría de aperturas, ese es el comienzo de una partida, los primeros movimientos”, explica uno de los hermanos. “¿Y para qué estás aprendiendo todo esto? Solo para conseguir una posición aceptable en el medio juego e intentar jugar un ajedrez decente. Algo que la mayoría de las veces no puedo hacer de todos modos”.

“De aquí a lo desconocido”, de Lisa Marie Presley y Riley Keough

Lisa Marie Presley estaba trabajando en una autobiografía en el momento de su muerte , en 2023, y su hija Riley Keough había aceptado ayudarla a completarla. “From Here to the Great Unknown” es el relato de Lisa Marie sobre su padre, Elvis Presley, y las sagas de su vida adulta, en particular su matrimonio con Michael Jackson y la muerte de su hijo Benjamin Keough. Hasta el final, estuvo atormentada por la pérdida de Elvis, que tenía solo 42 años cuando se desplomó y murió en su casa de Graceland mientras la joven Lisa Marie dormía. “Escuchaba su música sola, si estaba borracha, y lloraba”, dijo Keough, durante una entrevista con Winfrey, sobre su madre.

“Cher: Las memorias, primera parte”, de Cher

Mientras tanto, Cher publicó la primera de dos memorias planeadas , titulada "Cher", sin necesidad de más presentaciones. Abarcando su vida desde su nacimiento hasta finales de los años 70, se centra en su desafortunado matrimonio con Sonny Bono, a quien recuerda como un talentoso artista y hombre de negocios que la ayudó a creer en sí misma, aunque resultó ser infiel, errático, controlador y tan codicioso que se quedó con todas las ganancias de la pareja para sí mismo. Insegura de si irse o quedarse, consultó a una divorciada muy famosa, Lucille Ball, quien, según se dice, la animó: "Que le jodan, eres tú la que tiene talento".

“James”, de Percival Everett

Una tendencia en los últimos años es tomar novelas famosas del pasado y eliminar palabras o pasajes que puedan ofender a los lectores modernos; una edición de “Las aventuras de Huckleberry Finn” elimina el lenguaje racista del texto original de Mark Twain. En la obra literaria más celebrada de 2024, Percival Everett encontró una forma diferente de abordar el clásico de Twain: escribirlo desde la perspectiva del esclavo Jim. “James”, ganadora del Premio Nacional del Libro, es una reformulación en muchos sentidos. Everett nos sugiere que el verdadero Jim no se parecía en nada a la figura deferente que conocen millones de lectores, sino a un hombre inteligente y culto que ocultaba su inteligencia a los blancos que lo rodeaban e incluso al propio Twain.

“Cuchillo”, de Salman Rushdie

La primera nominación de Salman Rushdie al Premio Nacional del Libro fue por unas memorias que deseaba no tener motivos para escribir. En “Knife”, relata con todo lujo de detalles el horrible atentado contra su vida ocurrido en 2022, cuando un asistente se abalanzó sobre el escenario durante un evento literario en el oeste de Nueva York y lo apuñaló repetidamente, dejándolo ciego y con daños permanentes en los nervios, pero con un espíritu sorprendentemente intacto.

“Si me hubieran dicho que esto iba a pasar y cómo lo afrontaría, no habría sido muy optimista sobre mis posibilidades”, dijo a The Associated Press la primavera pasada. “Sigo siendo yo mismo, ya sabes, y no me siento diferente a mí mismo. Pero creo que hay un poco de hierro en el alma”.