Mujer acusa a conductora de TV de destruir su refugio de lomitos en Durango

La denuncia de una mujer en Durango a través de TikTok (@miguelngelbeltran55) se ha hecho viral en los últimos días después de que entre lágrimas y con clara desesperación señaló a Zugey Luna, conocida periodista local del Canal 10 en Durango, como la culpable, en compañía de su hermano, de haber ingresado a su refugio para perros y haberlo destruído, además de que eso provocó que varios de sus lomitos escaparan.

“Por favor, ayúdenme, miren lo que vinieron hacer Zujey Luna la del Canal 10 de Durango, me desbarataron mi refugio y mis perros se me fueron. Algunos ya se fueron, qué maldita eres, me quitaron las láminas, me desbarataron todo. Esa Zujey Luna y su hermano Horacio Luna, el de la Central de abastos, me acaban de decir que fueron los responsables. Me quitaron todo, ¿adónde me voy a llevar a mis perros?”, se escucha a la mujer llorando.

El video ha generado un llamado a la acción, subrayando que ningún individuo, independientemente de su posición, debe ser eximido de responsabilidad, especialmente en casos de crueldad hacia los animales. Se enfatiza la necesidad de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre las acusaciones presentadas en el material compartido.

Mientras tanto, Zujey Luna en su programa de noticias desmintió todo, asegurando que ella siempre han visto por el bienestar de los animales.

“En estos días, una usuaria llamada Blanca Delia me mencionó en un vídeo en redes sociales, acusándome de un desalojo y un presunto maltrato de unos perritos. Esta será la única vez que hará está precisión porque tengo derecho a defenderme después de sus falsas acusaciones”, detalló.

Primero yo no soy dueña de ese terreno, donde hubo un desalojó que busca el dueño; segundo, el que señala está obligado a probar. Exijo que se presenten las pruebas de lo que se me acusó en redes sociales y hablo de pruebas reales, no una simple mención, ya que nunca he maltratado animales. Y tercero, anteriormente, esa señora dijo que yo tenía parentesco con los antiguos dueños del terreno que invadió. Comenzó a chantajearme y a amenazarme que si un día la desalojaban fuera quien fuera me acusaría y lo cumplió”, resaltó.

Asimismo, la periodista tras la supuesta denuncia dijo que comenzó a recibir mensajes de odio y amenazas de muerte contra ella y sus hijos.