Intenta cubrir las canas de su papá con tinte negro y se equivocan de color

Ciudad Juárez.- Con la edad no solo llegan los achaques, sino también las manifestaciones del paso del tiempo como las arrugas y las canas, pero afortunadamente para muchos esto no es un problema pues existen los tintes de cabello, lo que da la oportunidad a muchos de cubrirlas si no les gusta tenerlas.

Eso fue lo que intentó hacer una mujer con su papá, a quien le aplicó un tinte de cabello en color negro para que no se le vieran sus canas, pero al terminar toda la aplicación se dio cuenta de un gran error.

Y es que después de la aplicación del tinte, la mujer se dio cuenta que en el sitio donde le vendieron la pintura le entregaron un negro azulado en lugar de negro, lo que dejó al señor de la tercera edad con un pelo muy "moderno".

El video del momento fue compartido en TikTok, donde ya pronto se ha hecho viral, además, muchos otros han compartido historias similares con sus papás.