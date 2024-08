'Me engañó, pero mínimo me dejó tuneada', presume jovencita

Ciudad de México.- Una joven se hizo viral en las redes sociales luego de que presumión que, a pesar de que su novio le fue infiel, le pagó sus operaciones estéticas.

Lucy Gallardo compartió un video en TikTok en el que escribió: "Me engañó. pero mínimo me dejó tuneada... ¿y a ustedes?".

En la publicación, la joven aparece con un conjunto verde, tenis blancos y una sudadera blanca.

En los comentarios, otras mujeres compartieron sus experiencias: "Me engañó, pero me compro una hacienda", "¿Una cesárea cuenta como tuneada?", "Pues felicidades, el mío no tiene ni para unas pestañas", "No supe sacar provecho", "Tuneada, con casa, rancho y dos camionetas", "A mi me engañó y no me dio ni para los chicles".