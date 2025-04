Denuncia que negocio la humilló por reclamar cobro extra por pagar con tarjeta

Ciudad Juárez.– El pago con tarjeta de crédito o débito es una actividad cada vez más popular, sobre todo entre las personas más jóvenes, quienes optan por ya no llevar tanto efectivo con ellos. Esta actividad ha obligado a muchos negocios a tener que adaptarse para no perder ventas y tener que adquirir terminales para aceptar este medio de pago, sin embargo, aún muchos, sobre todo los más pequeños, cobran comisiones a pesar de estar prohibido.

Eso fue justo lo que denunció una joven en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, quien a través de un video en TikTok expuso que llegó al negocio llamado Azul Café para comprar una bebida, pero al tratar de pagar con su tarjeta, los empleados le dijeron que este cobro tendría una comisión del 8 por ciento.

La situación causó desconcierto en la joven, quien preguntó a los encargados la razón del cobro de la comisión, sin embargo, la afectada denunció que los empleados le negaron el servicio, se portaron groseros y la expulsaron del establecimiento.

"No solo TRATAN DE COBRARME EXTRA ILEGALMENTE si no también me corren por preguntar el motivo de ese cobro extra", comentó la usuario en su clip.