Iba a liquidar préstamo en Coppel y termina debiendo 70 mil pesos

Solicitar un préstamo puede ser una solución útil para salir de un apuro o enfrentar un imprevisto en nuestra vida diaria.

Sin embargo, es crucial informarse bien sobre el porcentaje de interés que se pagará para evitar sorpresas desagradables. Es fundamental comparar opciones y elegir la que ofrezca el menor interés posible.

A veces, pueden ocurrir errores, como le pasó a una joven que compartió su experiencia en TikTok. Ella acudió a una sucursal de Coppel para pedir un préstamo y, cuando pensaba que ya casi había terminado de pagar, descubrió que debía el triple de lo que había solicitado inicialmente.

"Saqué 14 mil pesos, no he dejado de dar un solo abono y ya debo 70 mil pesos, es obvio que algo está mal, pero no me han dado respuesta", contó la mujer afectada en el clip.

Tras la publicación del clip, otros usuarios han reaccionado contando experiencias similares con otras financieras y llamaron a la joven a denunciar su caso ante la Condusef.