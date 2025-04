Joven cumple años en Viernes Santo y le hacen pastel de pescado

Ciudad Juárez.– Cumplir años en fecha de celebración especial puede arruinar nuestro día, como ocurre con aquellos que celebran su llegada a este mundo los 25 de diciembre o los 1 de enero, aunque ahora quedó demostrado que también lo pueden sufrir los que nacen con la "suerte" de hacerlo un día que caiga dentro de los días santos.

Y es que en los últimos días se ha hecho viral en TikTok la manera en que un joven recibió su cumpleaños este 2025, que, para su mala fortuna, coincidió con el Viernes Santo, por lo que su familia decidió darle una sorpresa muy acorde al día regalándole un pastel con forma de pescado.

La reacción del joven de inmediato se volvió tendencia, pues lejos de tomarlo con humor, reaccionó molesto al gesto de su familia, cuyos miembros no paraban de reír.

"Me dio gorra, me dio motilado, me dio anillo, me dio bolso cruzado, mala cara y todos sentimos que nos cobraba. Excelente servicio de Gota a gota", comentó uno de los usuarios, y es que otro aspecto que llamó la atención del joven fue su forma de vestir, lo cual coincide con los miembros de grupos criminales colombianos conocidos como "gota a gota", una organización de prestamistas que extorsionan a las personas.