Estudiante agrede a su compañero; lo levanta y lo azota contra el suelo

Ciudad de México.– Un nuevo caso de bullying ha causado consternación en las redes sociales después de que se compartió un video en donde un estudiante de una preparatorio en el estado de Hidalgo, como si fuera luchador, levantó a su compañero y lo azotó contra el suelo.

En las imágenes se observa cómo, tras la agresión, el estudiante que fue atacado permanece tirado en el piso, quejándose, mientras que ninguno de sus compañeros interviene para ayudarlo. El agresor, visiblemente confiado en que no enfrentará consecuencias, le pregunta de manera desafiante: "¿Qué pedo, ¿eh? Dime, ¿hay pedo?" A lo que la víctima, en un estado casi de shock, responde: "No, no hay pedo."

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades de la preparatoria han tomado medidas disciplinarias contra el agresor. Asimismo, no se ha aclarado el motivo que originó este acto de violencia.

Otras versiones señalan que el video se mostró a las autoridades escolares, pero no hicieron caso a la denuncia.