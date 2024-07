Encuentra Mazda MX-5 en 519 pesos y exige que se le respete el precio

Ciudad Juárez.– Un nuevo caso de errores en los precios en productos caros se sumó a la controversia en las redes sociales después de los videos virales de hace un tiempo. Hay que recordar que hace unos meses un joven se hizo viral por haber comprado un par de aretes en 237 pesos debido a un error de etiquetado en el sitio web de Cartier, así como el caso de una mujer que encontró un Mercedes Benz en 68 mil pesos.

Ahora a estos dos ejemplos se suma otro de un usuario de Tikok, quien compartió en su perfil que encontró en la página de Mazda un auto MX-5 i Sport en 519.900 pesos, es decir, en lugar de una coma para separar las cantidades se usó un punto, que de acuerdo con la Profeco, ese símbolo en nuestro país, a diferencia de Europa, solo se usa para separar los centavos.

"Al bajar encuentro que este modelo de Mazda MX-5 en la página oficial de Mazda me aparece con el precio de 519 pesos con 900 centavos", comentó el usuario.

Al notar el error, el joven pidió que se le respetara el precio que venía en la página web.

La situación de inmediato despertó cientos de críticas en las redes sociales, quienes lo tundieron por ser un aprovechado de los errores de la empresa, por otro lado, algunos usuarios también defendieron el actor del muchacho y lo incitaron a que llevara el caso a Profeco.

Tras la ola de críticas, el joven comentó que había mucho hate en su contra y pidió a todos que se calmaran: "Mucho hate jajajaja, relájense, si no me lo dan, no pierdo nada, es más, ni ustedes pierden nada 🤣 no se ardan tanto por algo que ven en internet, mañana se les va a olvidar este tema".