'El Arqui' se queja de barbero por corte de pelo y el trabajador le responde

Juve3DStudio, mejor conocido como "El Arqui", se ha vuelto tendencia en TikTok gracias a uno de sus últimos videos, en donde se quejó en redes de su nuevo corte de cabello. Sin embargo, el barbero que atendió al creador del contenido le respondió con memes.

En TikTok, "El Arqui", Diego de León, subió un video el día de ayer, para explicar los selladores para impermeabilizar, pero antes aprovechó para quejarse, como suele hacerlo, del barbero que le cortó el cabello. La cuestión es que el estilista le respondió en redes con memes ante las malas reseñas.

Tenemos excelentes barberos…’ Y, mira nada más, cómo me dejaron. Parezco palmera trasquilada, Durango. ¿Te acuerdas cuando me quedaron mal con el concreto? Pues, hoy me siento más enojado. Me siento bien triste”, dijo el creador de contenido.

Ante esto, los comentarios graciosos de internautas sobre las quejas de "El Arqui" sobre el corte de cabello, comenzaron a aparecer en la publicación de Facebook del barbero.

“¡Ah, con que fuiste tú! Dice que lo dejaste como palmera trasquilada”, escribió un internauta.

Tras la lluvia de comentarios, más las quejas del influencer Diego de León, de Juve 3D Studio, por el corte de cabello, el barbero culpable decidió responder a ‘El arqui’ con algunos memes graciosos. Incluso, demostró que una mala reseña le ayudó a hacerse famoso.