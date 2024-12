¿Drones, aviones u ovnis? Avistamientos en Nueva Jersey causan revuelo

Foto: Associated Press

¿Ese zumbido que se escucha en Nueva Jersey? No está claro si son drones o algo más, pero definitivamente los avistamientos nocturnos están generando mucho revuelo, teorías conspirativas y cuellos estirados mirando hacia el cielo.

Luego de que surgieron los primeros reportes en noticias locales y sitios de redes sociales alrededor del Día de Acción de Gracias, la saga de los drones sobre Nueva Jersey ha alcanzado alturas increíbles.

Esta semana parece haber comenzado un nuevo capítulo de mayor calado: los legisladores están exigiendo explicaciones de las autoridades federales y estatales sobre qué hay detrás de ellos, aunque no han recibido respuesta. El gobernador Phil Murphy escribió al presidente Joe Biden para pedirle respuestas. El nuevo senador de Nueva Jersey, Andy Kim, pasó la noche del jueves en una cacería de drones en el norte rural de Nueva Jersey y publicó al respecto en X.

Pero quizás el desarrollo más fantástico es la vertiginosa proliferación de conspiraciones, ninguna de las cuales ha sido confirmada o planteada por funcionarios federales y estatales que dicen estar investigando lo que está sucediendo. Se ha vuelto común referirse a las máquinas voladoras como drones, pero hay preguntas sobre si lo que la gente está viendo son aeronaves no tripuladas o algo más.

Algunos teorizan que los drones vinieron de una nave nodriza iraní. Otros piensan que son del Servicio Secreto que vigila la propiedad del presidente electo Donald Trump en Bedminster. Hay quienes se preocupan por China, el Estado profundo y demás posibilidades.

Ante la incertidumbre, la gente ha hecho lo que hace en 2024: crear un grupo en redes sociales.

La página de Facebook llamada “New Jersey Mystery Drones — let's solve it” (Drones Misteriosos de Nueva Jersey: resolvámoslo) tiene casi 44,000 miembros. La gente está publicando sus fotos y videos de avistamientos, y los comentaristas en línea toman la posta desde allí.

Un video muestra una luz blanquecina volando en un cielo oscuro, y un comentarista concluye que es de otro mundo. “Orbes claros”, dice la persona. Otros intervienen para decir que es un avión o tal vez un satélite. Otro grupo llamó a cazar literalmente los drones, a derribarlos como pavos. (No disparen a nada en el cielo, advierten expertos).

Trisha Bushey, de 48 años, de Lebanon Township, Nueva Jersey, vive cerca del embalse de Round Valley donde ha habido numerosos avistamientos. Dijo que publicó fotos en línea el mes pasado preguntándose qué eran los objetos, y que se convenció de que eran drones cuando vio cómo se movían y cuando su hijo le mostró en un sitio de rastreo de vuelos que no había aviones alrededor. Ahora está pegada a la página de Mystery Drones, dijo.

“En lugar de comprar regalos de Navidad o limpiar mi casa, me la paso revisándola”, comentó.

Ella no cree lo que dijo el gobernador, que los drones no son un riesgo para la seguridad pública. Murphy le dijo a Biden el viernes que los residentes necesitan respuestas. El Departamento de Seguridad Nacional federal y el FBI también dijeron en un comunicado conjunto que no tienen evidencia de que los avistamientos representen “una amenaza a la seguridad nacional o pública o tengan un nexo extranjero”.

“¿Cómo puedes decir que no representa una amenaza si no sabes qué es?”, cuestionó Bushey. “Creo que por eso tanta gente está inquieta”.

Luego está la noción de que la gente podría malinterpretar lo que está viendo. William Austin es el presidente del Colegio Universitario del Condado Warren, que tiene un programa de estudios en tecnología de drones y está coincidentemente ubicado en uno de los sitios de avistamientos.

Austin dice que ha visto videos de supuestos drones y que la gente ve aviones pero los cataloga erróneamente como drones. Citó un efecto óptico llamado paralaje, que es el cambio aparente de un objeto cuando se ve desde diferentes perspectivas. Austin alentó a las personas a descargar aplicaciones de rastreo de vuelos y drones para que puedan entender mejor lo que están viendo.

Sin embargo, la gente continúa formulando sus propias teorías.

“Es representativo del Estados Unidos de 2024”, dijo Austin. “Hemos perdido la confianza en nuestras instituciones, y la necesitamos”.

Los funcionarios federales coinciden con la opinión de Austin de que muchos de los avistamientos son aeronaves pilotadas, como aviones y helicópteros que están siendo confundidos con drones, según los legisladores y Murphy.

Pero eso no convence en realidad a muchos que están enfocándose en los avistamientos más allá de Nueva Jersey y la Costa Este, donde otros han reportado haber visto los objetos.

Para Seph Divine, de 34 años, quien es miembro del grupo de caza de drones de Eugene, Oregon, se siente como si fuera responsabilidad de los ciudadanos detectives resolver el misterio. Dijo que trata de ser una voz de la razón, alentando a la gente a verificar su información, mientras también hace preguntas incisivas.

“Mi objetivo principal es que no quiero que la gente se deje llevar por la histeria y al mismo tiempo tampoco quiero que simplemente lo ignoren”, manifestó.

“Ya sea que se trate de un ejército extranjero o algún programa de acceso secreto o algo de otro mundo, lo que sea, lo que estoy diciendo es que es alarmante que esto esté sucediendo de repente y tan constantemente durante horas a la vez”, agregó.