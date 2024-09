Devuelven a familiares joyas confiscadas en la Segunda Guerra Mundial

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Varsovia.– Stanislawa Wasilewska tenía 42 años cuando fue capturada por soldados nazis alemanes el 31 de agosto de 1944 en Varsovia y enviada al campo de concentración de mujeres de Ravensbrück, Alemania. Desde allí, fue enviada al campo de trabajos forzados de Neuengamme, donde le dieron el número de prisionera 7257 y le confiscaron sus objetos de valor.

Ochenta años después, los Archivos Arolsen de Alemania devolvieron las joyas de Wasilewska a su nieto y bisnieta en una emotiva ceremonia celebrada el martes por la noche en Varsovia, durante la cual se devolvieron las pertenencias confiscadas a las familias de 12 reclusas polacas de los campos de concentración nazis alemanes de la Segunda Guerra Mundial.

Algunos familiares tenían lágrimas en los ojos cuando recibieron los objetos de familiares fallecidos hace mucho tiempo, muchas veces ni siquiera los conocieron. Se planean más ceremonias de este tipo. La familia de Wasilewska recibió de vuelta sus dos crucifijos de ámbar, parte de un brazalete de oro y un reloj de pulsera de oro grabado con las iniciales KW y la fecha 7-3-1938, probablemente conmemorando su boda con Konstanty Wasilewski.

“Este es un momento importante en nuestras vidas, porque es una historia que no conocíamos completamente y salió a la luz”, dijo la bisnieta de Wasilewska, Malgorzata Koryś, de 35 años, a The Associated Press.

Cuando la Alemania nazi fue derrotada en 1945, la Cruz Roja trasladó a Wasilewska de Neuengamme a Suecia, pero luego regresó a Polonia. Está enterrada en su natal Grodzisk Mazowiecki, cerca de Varsovia.

De otra familia, Adam Wierzbicki, de 29 años, recibió dos anillos que pertenecían a Zofia Strusińska y una cadena de oro y un empaste dental de Józefa Skórka, dos hermanas casadas de su bisabuelo, Stanislaw Wierzbicki. Capturadas juntas el 4 de agosto, como Wasilewska, las hermanas también pasaron por Ravensbrück y Neuengamme antes de que la Cruz Roja las llevara a Suecia.

Una historia de la familia cuenta que un sueco se enamoró de una de las hermanas y quería que ambas se quedaran, prometiéndoles cuidarlas, pero ellas decidieron regresar a Polonia, dijo Wierzbicki.

La devolución de sus joyas es “importante por razones sentimentales, pero también por razones históricas”, dijo Wierzbicki a la AP.

Los objetos fueron devueltos por los Archivos Arolsen, el centro internacional sobre la persecución nazi, que conserva información sobre unos 17,5 millones de personas. Allí se guardan unos 2 mil objetos que los nazis confiscaron a los prisioneros de los campos de concentración de más de 30 países y que están destinados a ser devueltos a sus familiares.

Cuando los prisioneros fueron enviados a los campos de concentración, sus objetos de valor (anillos de boda, relojes, cadenas de oro, pendientes y otros objetos) fueron confiscados y colocados en sobres marcados con los nombres de sus propietarios. Eso permitió que los objetos regresaran a las familias, 80 años después.

Fue un momento alentador cuando los voluntarios de los archivos se pusieron en contacto con él, dijo Wierzbicki, y también lo hizo pensar en que “la historia te alcanza. Fue como si mis tías me estuvieran mirando desde el pasado”.

El Archivo lanzó su campaña de restitución, “El Levantamiento de Varsovia: 100 historias jamás contadas”, para conmemorar los 80 años desde que la ciudad se alzó contra los invasores nazis el 1 de agosto de 1944, con el objetivo de llegar a las familias de 100 víctimas y revivir su memoria a través de sus pertenencias.

La directora del Archivo, Floriane Azoulay, dijo que solo son custodios de las pertenencias, que deben ser devueltas a las familias.

“Cada objeto que devolvemos es personal”, dijo Azoulay. “Y es la última cosa personal que una persona tenía consigo antes de convertirse en prisionera, antes de convertirse en un número. Por lo tanto, es un objeto muy importante para una familia”.

La voluntaria Manuela Golc ha encontrado más de 100 familias polacas y cada vez es un momento emotivo.

“A menudo pasamos información que la familia desconocía”, dijo Golc. “Por eso, esta conversación telefónica… también es muy difícil. Pero al final estamos muy contentos de que el recuerdo regrese a la familia”.

Si Golc no podía encontrar a una familia en internet o a través de los registros oficiales, viajaba a los cementerios y dejaba notas impermeables para las familias en las tumbas de las personas cuyos datos coincidían con los de los archivos, pidiéndoles que se pusieran en contacto.

El Levantamiento de Varsovia fue lanzado por el Ejército Nacional de resistencia clandestina con el objetivo de tomar el control de la capital antes del avance de las tropas soviéticas. Cayó después de 63 días de heroica lucha que costó la vida a unos 200 mil combatientes y civiles. En venganza, los alemanes expulsaron a los residentes supervivientes y redujeron Varsovia a ruinas.

Durante la ocupación alemana en 1939-1945, Polonia perdió unos 6 millones de habitantes, la mitad de ellos judíos, y sufrió enormes pérdidas materiales.