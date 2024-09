Denuncian que Shampoo de L’Oréal deja calvas a varias

Ciudad Juárez.- Recientemente, varias personas han denunciado en redes sociales, principalmente Tik Tok, que el uso de ciertos shampoos de L’Oréal ha provocado la caída excesiva del cabello, dejándolas prácticamente calvas.

Se trata del producto Elvive Acido Hialuronico en color morado.

Tras las publicaciones varios comentarios inundaron la red.

“Dios mio!! Es cierto, haciendo memoria mi caída empezó por ese shampoo” “Yo notaba que mi cabello se caia pero jamas pensé que fuera el el shampoo”. “¡Confirmo! estuve utilizando el morado y el anaranjado, casi quedó pelona y pura caspa, cambie el champú y ví la diferencia”, fueron algunas opiniones en Tik Tok.

Pese a las denuncias, usuarias defendieron el producto argumentando que el shampoo morado de elvive no es compatible con los cabellos decolorados, solo son para cabellos sin decoloración , por eso no me extraña lo que está pasando.

“Ese champoo es muy bueno ustedes lo hacen para ver que ganan”, fue otro comentario en la red social.

También recomendaron usar el producto Elvive Caída Resist.

Otras usuarias culparon a los efectos secundarios del uso de los parabenos son conservantes químicos ampliamente utilizados en productos cosméticos, incluidos los shampoos.

Aunque son efectivos para prevenir el crecimiento de hongos y bacterias, su uso ha generado preocupación debido a varios efectos secundarios potenciales:

Irritación del cuero cabelludo: Los parabenos pueden causar sequedad, picazón y descamación del cuero cabelludo.

Reacciones alérgicas: Algunas personas pueden experimentar dermatitis de contacto, enrojecimiento e inflamación.

Efectos hormonales: Se ha sugerido que los parabenos pueden actuar como pseudoestrógenos, lo que podría aumentar el riesgo de cáncer de mama y afectar el sistema reproductor masculino.

En cuanto al origen de esta información, no hay denuncias específicas sobre shampoos de L’Oréal que causen calvicie.

Sin embargo, L’Oréal ha enfrentado demandas en el pasado relacionadas con productos para alisar el cabello, donde los demandantes alegaron problemas de salud graves, como cáncer.