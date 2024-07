¿Cuánto cuesta comer donde vieron a Ana Gabriela Guevara?

La directora de la Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara no ha hecho ni una sola aparición pública desde su arribo a París para los Juegos Olímpicos. No obstante, fue captada la tarde de ayer comiendo en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad de la luz, mismo que no es nada barato y que tiene cuentas cercanas a los mil 600 pesos por persona.

De acuerdo con el menú de “Au Pied du Cochon” (A los pies del marrano, en español). Desayunar tiene un costo de 22 euros, precio cercano a los 500 pesos por un café o un jugo junto con un croissant o unos huevos revueltos.

No obstante, el costo se eleva a la hora de la comida con entradas que van desde los ocho hasta los 23 euros. Es decir, desde los 160 pesos mexicanos hasta los 480. Los platos fuertes, por otro lado, pueden llegar a costar hasta 80 euros, equivalentes a poco más de mil 600 pesos.

Si a eso se le suma el vino, el costo de la cuenta sería hasta de 190 euros más por una botella, lo que es lo mismo a casi 4 mil pesos.

Según las reseñas de internet, la gran mayoría de los clientes que visitan el local gasta cerca de 100 euros por su comida, convertidos a moneda nacional equivalen a 2 mil pesos.

Hay que decir que si llamó poderosamente la atención de la gente el hecho de que la funcionaria federal parece estarse paseando por la capital francesa cuando la señora madre de la medallista de plata Prisca Awiti tuvo que conformarse con ver a su hija ganar desde una table en suelo nacional.