Compra boleto a concierto 'en mil pesos' y descubre que era en dólares

Ciudad Juárez.– El no estar concentrado, estar haciendo cosas a prisa, no leer detenidamente, entre otra larga cadena de factores, puede hacer que un error nos salga muy caro. Algo que quedó más que evidenciado con una joven, quien a través de TikTok contó cómo fue que por no fijarse, compró un boleto para un concierto de Don Omar en mil 102 dólares, y es que la afectada pensó que era en pesos.

Fue a través de TikTok que la mujer contó cómo fue una tonta, pues estaba preparada para comprar su ticket para la presentación del reguetonero. Al entrar al sitio se le hizo increíble que los boletos VIP estuviera tan baratos, en más de "mil pesos", pero su gran sorpresa llegó cuando a su estado de cuenta de su tarjeta llegó el cargo, que fue por 23 mil pesos, por lo que fue ahí cuando se dio cuenta que todo estraba en dólares.

"En dólares wey, en dólares. Voy a tener que llamar al banco para que me difieran los pagos con interés", aseguró la mujer, pues no podría cubrir todo ese cargo en una sola exhibición.

Por si fuera poco, usuarios notaron que la mujer dijo que el concierto sería en Mérida, sin embargo, cuando mostró el cargo, el boleto decía que la locación sería en Miami, por lo que la joven ahora, cuando descubra todo, tendrá que apresurarse a sacar su visa si no tiene, pues tendrá que viajar a Florida si quiere disfrutar del evento.

"Amiga segura segura segura que es en Merida ? Casi estoy segura que es en Miami y por eso está en dlls", "Amiga ahí dice Miami ve sacando la visa", "Espero el algoritmo me enseñe el video donde ahora se da cuenta que no es Mérida sino es Miami", comentaron algunos usuarios.