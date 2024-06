'Cómo se le queda viendo'; tunden a invitada por querer opacar a la novia

Durante una boda hay ciertas reglas no escritas, códigos de vestimenta que muchas consideran que deben ser "sagradas" al momento de asistir a un evento social de este tipo, algunas de ellas, especialmente para las mujeres, es uno usar vestidos con ciertos colores, como el blanco y el rojo.

Usar blanco en una boda se considera como una completa falta de respeto, a menos que así lo solicite la novia. Esto se debe usualmente a que cualquier invitada que asista con un vestido o traje del mismo color será recordada como la persona que quiso robar el protagonismo en el evento.

Lo mismo pasa con otros colores como el rojo, uno muy llamativo que suma sensualidad a quien lo porta, por lo que, si además es muy escotado, fácilmente llamará mucho la atención y restará importancia a la novia.

Unos códigos que al parecer no le importaron a una mujer, quien se hizo viral en las redes sociales luego de que usó un vestido con un corte muy llamativo y, además, del mismo color del vestido de la novia, por lo que rápido fue duramente criticada.

"Como cuando no falta la invitada que quiere opacar a la novia", escribió la usuaria @gabbaloka, quien compartió el clip en TikTok, donde pronto se hizo viral.

Usuarios reaccionaron criticando la actitud de la mujer de blanco que aparece bailando en un círculo alrededor de los novios, incluso algunos señalaron los ojos de envidia que lanzaba en contra de la recién casada.

"yo me fui de rojo sin saber el significado, en mi vida había visto al novio", "a mí una vez se me cayó "accidentalmente" una copa de vino en el vestido de una invitada que iba de blanco en la boda de una amiga", "Weeey como se le queda viendo a la novia", "yo unaa. vez fui de. blaanco a una boda. 🥹 peero neeta no sabia que no se debee ir de ese color", fueron algunos de los post que dejaron internautas.