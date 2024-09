Chofer de Uber 'pausa' viaje al descubrir a su esposa con otro hombre

Las redes sociales se han convertido en el espacio ideal para que situaciones inusuales se vuelvan virales, y la historia de un pasajero de Uber que se vio envuelto en un inesperado drama amoroso no fue la excepción.

Todo comenzó cuando un usuario de TikTok compartió su curiosa experiencia durante un viaje que, aunque parecía ser un trayecto común, terminó involucrando a su conductor, la esposa de éste, y un desconocido en lo que parecía un triángulo amoroso.

El video publicado en TikTok rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones y comentarios, y dejando a muchos usuarios divididos entre la risa y la empatía hacia el conductor.

El chofer pudo identificar a su esposa entre la multitud

Según contó el pasajero, la situación comenzó cuando su chofer hizo una pausa repentina al reconocer a su esposa acompañada de otro hombre en las inmediaciones de un supermercado.

“Estoy en un Uber. El chofer vino por mí, volteó (al edificio) y dijo: ‘No ma**s, es mi vieja con un wey’ y se bajó, fue a buscarla. Ahora qué hago, yo manejo o qué”, relató el pasajero en su video entre risas.

La inesperada reacción del conductor lo dejó a él solo dentro del vehículo, esperando sin saber exactamente qué hacer. Aunque el pasajero no grabó el momento en el que el conductor enfrentó a su esposa y al presunto amante, sí capturó la esencia del momento de confusión y desconcierto.

El pasajero no pudo saber si el chofer descubrió a su esposa

El pasajero también detalló que, tras varios minutos de espera, el chofer regresó al vehículo en silencio, reanudando el viaje sin ningún intercambio de palabras.

“El chofer regresó al Uber, no me dijo nada de nada, solo manejó. Fue un viaje de como 10 minutos en silencio, pero muy tenso el ambiente. No me dirigió la palabra, ni siquiera volteó a verme, pero cada 3 segundos se ponía a ver su celular”, comentó el usuario en la sección de comentarios de su video.

El viaje, que de por sí ya era incómodo, se tornó aún más extraño por la evidente tensión que se sentía en el aire.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar

El vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios, generó una amplia gama de reacciones en TikTok. Algunos usuarios mostraron empatía hacia el conductor y cuestionaron la actitud del pasajero.

“¿Por qué no fuiste tras él?”, preguntaron varios usuarios, sugiriendo que el pasajero debería haber salido a ayudar al conductor en lugar de quedarse en el coche. En cambio, otros tomaron la situación con humor, identificándose con la incertidumbre y desconcierto que el pasajero expresó en su relato.

“¿Qué se supone que debía hacer en ese momento?”, respondió el pasajero a las críticas en los comentarios, defendiendo su decisión de no involucrarse en la confrontación. Para muchos, su reacción fue comprensible, ya que la situación no era la típica que alguien esperaría vivir durante un viaje en Uber.

A pesar de las críticas, muchos usuarios también elogiaron al pasajero por su relato ligero y entretenido, considerando que supo capturar el tono justo entre el asombro y el humor.