Aseguran que youtuber insultó a 'El Mencho' y desapareció; esto se sabe

Nermin Mimi Dzaferovic fue reportado como desaparecido y coincidió luego de haber publicado un mensaje en sus redes sociales donde insultó a los cárteles de drogas ilícitas en el que incluyó a Nemesio Oseguera Cervantes, a.k.a. “El Mencho”. No obstante, el creador de contenido es conocido por publicar mensajes polémicos.

Desde el pasado domingo 22 de septiembre, el youtuber mejor conocido como Cheesur dejó de ser visto, ese mismo día el influencer escribió el mensaje en contra de Oseguera Cervantes y los cárteles de narcotráfico, el cual le había valido alcanzar 560 mil 500 visualizaciones y obtener poco más de 3 mil Me Gusta antes de haber eliminado el mensaje en X.

“Fuck the Mexican cartel. Fuck El Mencho. Pull up in Jacksonville, Florida”. (Que se jodan los cárteles mexicanos, que se joda El Mencho. Vengan a Jacksonville, Florida".): Cheesur.

Nermin Mimi Dzaferovic, alias Cheesur, es un creador de contenido de Estados Unidos que reside en Jacksonville, Florida. De acuerdo con la ficha de búsqueda lanzada por las autoridades locales, Nermin Mimi nació en 2001 y actualmente tiene 23 años de edad y mide 1.73 metros de altura.

En otra supuesta cuenta de Cheesur, dijo que usurpan su identidad

En el momento que desapareció, Nermin Mimi Dzaferovic vestia un suéter color negro y short color blanco. Pero desde el día que Cheesur desapareció, surgieron otros mensajes en otra cuenta del supuesto influencer, donde indicó que personas se hacen pasar por él para publicar mensajes a su nombre.

“Todo lo que han estado viendo en Twitter NO es mi cuenta y son personas que falsifican cosas en mi nombre, solo perdedores que obtienen influencia del gran nombre. Nos vemos en 2025, ya está”: Cheesur.

En alguna ocasión, Cheesur levantó polémica por una publicación donde fingió su muerte con el objetivo de recaudar fondos entre sus seguidores en la plataforma GoFundMe para ayudar a su familia para los gastos funerarios; sin embargo, volvió a su actividad en las redes sociales sin regresar el dinero recaudado.