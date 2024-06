Anciano tropieza, cae y dispara contra sus amigos por no ayudarlo a levantarse

Un incidente pequeño puede convertirse en cuestión de segundos en una tragedia, sobre todo cuando hay problemas psicológicos detrás de una persona que tiene un arma de fuego bajo su manga. Así ocurrió con un anciano de 85 años en Brasil, quien accionó su arma en siete ocasiones en contra de sus amigos por no ayudarlo a levantarse luego de que tropezó y cayó. El video del momento ha sido compartido en redes sociales y se ha hecho viral.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la comunidad de Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. En las imágenes se observa al veterano militar de avanzada edad tratando de ingresar a un negocio, sin embargo, tropieza y cae de cara.

Por unos momentos el hombre queda en el suelo inmóvil, quizás inconsciente, sin que ninguno de sus amigos presentes hiciera algo por ayudarlo. Luego de unos segundos, el hombre logra despertar, se sienta, saca su arma y dispara en contra de los presentes porque no lo ayudaron en su caída.

Afortunadamente los presentes en el bar lograron resguardarse del hombre y su arma, y debido a que el anciano no podía caminar, no pudo seguirlos, por lo que no se convirtió en una tragedia.

Según medios, las autoridades actuaron rápidamente y el anciano fue detenido, quien ahora enfrentará cargos por intento de homicidio.