Los números son fríos y aterrizan a cualquiera, sin importar que tan alto vuele: en el estado de Chihuahua, durante el pasado proceso electoral, la votación emitida para elegir ayuntamientos favoreció a Morena, partido obtuvo 616,569 sufragios. Mientras que el Partido Acción Nacional obtuvo 424,396 votos.

La diferencia de votos entre ambas fuerzas políticas es de 192,173 votos, cifra que supera a la votación obtenida por el Partido Revolucionario Institucional que es de 156,810 sufragios.

Esa es la realidad con la que el PAN de Chihuahua llega a su aniversario número 85.

Esta ceremonia del Grito de la Independencia será la última del presidente López Obrador y llega a ella, feliz, feliz, mega feliz. Será, sin duda, la que más disfrutará, lleno de júbilo y gozo por lograr lo impensable: la destrucción casi total de sus opositores políticos.

Desde que llegó al poder, López Obrador empezó su labor de dinamitar desde adentro al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional; del partido del que fue fundador, el de la Revolución Democrática, a ese ya lo había dejado al borde la extinción cuando decidió abandonarlo y fundar Morena.

Hay que recordar el 2018, cuando militantes o simpatizantes panistas abandonaron al partido albiazul para sumarse a López Obrador. Quizás el estado donde más se ha notado la migración de panistas hacia Morena, es Baja California. Dicha entidad había sido gobernada por el PAN desde 1989, cuando se la arrebató al PRI. Tres décadas después de gobiernos panistas, Morena se la arrebató con el impresentable de Jaime Bonilla.

Así que, este 16 de septiembre, Acción Nacional llega a su aniversario número 85 y no tiene mucho que festejar, pues vive el peor momento de su historia reciente, tras haber ocupado la presidencia de México por dos sexenios y ocupar un buen número de gubernaturas. En este 2024, se encuentra en su mínimo de gubernaturas, legisladores locales y federales y en presencia en ayuntamientos.

Pero, pareciera que el panismo chihuahuense está en una realidad alterna, pues parece no estar en sintonía con la realidad: llega al aniversario 85 con cierta altivez por los triunfos en alcaldías, sindicaturas y por el sólido liderazgo de la gobernadora Maru Campos.

Sin embargo, el panorama rumbo al 2027 no luce nada halagador y no parecen entenderlo. Como si el panorama nacional, no afectara a Chihuahua; ahí están los números.

Con soberbia y sectarismo, Acción Nacional no va a recomponer el rumbo. Para recuperar los votos perdidos, necesita tener más presencia en la calle, escuchar verdaderamente a la sociedad, estar cercano a la gente (no aparentar cercanía) y por supuesto mejorar su estrategia. Así como, analizar los múltiples factores de la derrota pero, no para lamer las heridas sino para cerrarlas y seguir adelante.

En este 85 aniversario el PAN está muy lejos de los festejos de antaño y ya no pueden perder tiempo, si no quieren que crezca, en la opinión pública, la percepción de que el triunfo de Morena en el 2027 es inevitable.

En manos de las y los panistas está volver al camino de la victoria.



ESPRESSO COMPOL

Se concretó la estocada final al Poder Judicial de la Federación por parte del Senado, ahora vendrá una larga lucha jurídica, que da esperanza a muy pocos y la que es ignorada por parte de la mayoría de la sociedad. Eso sí, los empresarios han sido tibios en el tema, quizás la reforma aprobada les pueda beneficiar.