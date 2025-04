¿Saldrás de vacaciones de Semana Santa o tal vez después? ¿Serán unas vacaciones fuera de casa o en el hogar? Toma nota de estos consejos para que la pases muy feliz y contento.

No importa si saldrás de vacaciones en Semana Santa o más tarde en el año, no importa tampoco si las vacaciones serán en casa; en todos los casos hay cinco puntos que debemos de tomar en cuenta para pasar unas felices y merecidas vacaciones.

Yo iniciaría, previo a las vacaciones, haciendo un diagnóstico de mi situación financiera y crediticia para ver mis posibilidades. Necesito pedir mi Reporte de Crédito Especial, es gratis una vez cada doce meses. Dentro de él, podré observar mis compromisos de pago ya adquiridos, mi nivel de endeudamiento y los montos mínimos a pagar para quedar bien con los otorgantes de crédito, entre otras cosas. ¿Hay margen financiero para las vacaciones? ¿Mi tarjeta de crédito aguanta para hacer la compra de contado o a meses sin intereses, cuidando no sobregirarla? En caso de que si, ¿cuánto puedo destinar sin meterme en problemas y evitar, de preferencia, el pagar intereses?

Pagar tus vacaciones a meses sin intereses puede ser una opción muy atractiva pues no tienes que desprenderte de toda tu liquidez de un solo golpe, sino que puedes ir administrándola mes a mes. Nada más recuerda que para quedar bien necesitarás pagar por lo menos el mínimo que te piden más aparte sumarle la mensualidad de las compras hechas a meses sin intereses para no perder la promoción.

Lo segundo es definir cuánto tiempo tengo disponible para las vacaciones, qué tipo de vacaciones deseo y el lugar que me interesa. Cotiza las vacaciones con empresas de renombre. Que sean en varios lugares pues te sorprenderán las diferencias en precio que podrás encontrar; mientras más tiempo tengas para planear tus vacaciones mejor pues las cosas de última hora pueden salir más caras. Revisa si los paquetes incluyen viaje y alojamiento, o los “todo incluido” que son una buena opción pues ya sabes realmente cuánto vas a gastar en total.

Si vas al extranjero infórmate de los planes de telefonía celular y de datos para que elijas lo más adecuado.

Tercero, infórmate sobre los atractivos turísticos del lugar que te interesa y lee los comentarios de otros viajeros. Después realiza un itinerario de actividades y traslados según las posibilidades de tu presupuesto. Si vas a usar tu coche verifica que la póliza de tu seguro de auto se encuentre al corriente y que tu automóvil esté en buenas condiciones; si vas a rentar uno checa con tu banco si el seguro viene incluido si pagas con tu tarjeta de crédito.

Cuarto; haz una lista para que empaques todo lo necesario; así evitarás comprar cosas que ya tienes durante tu viaje. Recuerda no pasarte de los kilos, tamaño, o número de maletas permitidos en el avión u otro medio de transporte; no querrás pagar extra. No olvides llevar tu pasaporte, tarjetas de pago, algo de efectivo y las credenciales que te pudieran generar un descuento. Hablando del pasaporte, si quieres viajar al extranjero entérate si debes de tramitar algún permiso de viaje (ej, visa) y si existe alguna restricción de viaje.

Finalmente, quinto, siempre haz un uso responsable del crédito; actualiza tu presupuesto cada vez que hagas un gato o asumas un compromiso nuevo. Al hacer compras vigila tu tarjeta y guarda los pagarés para que al llegar a casa puedas hacer tu conciliación. Haz también una lista de los teléfonos de emergencia de tu banco, en caso de robo o extravío de tus tarjetas, y revisa la fecha de vencimiento de tus tarjetas y documentos antes de partir.