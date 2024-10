Las tarjetas de crédito son productos que por su naturaleza van a ser reportados por los otorgantes de crédito a Buró de Crédito formando parte del historial crediticio del cliente.

¿Una o varias tarjetas de crédito pueden mejorar mi Reporte de Crédito? Depende… si la tarjeta de crédito en cuestión es una tarjeta adicional, es decir, es una tarjeta que te da a ti para que seas usuario de su línea de crédito entonces no te va a generar un historial crediticio en Buró de Crédito pues no eres el dueño de la línea, solamente eres un usuario. Lo que necesitarías entonces es tu propia tarjeta de crédito.

La tarjeta de crédito es excelente pero hay que evaluar si la necesitas – que yo creo que si porque en la vida todo se tiene que pagar - y también hay que pensar si la deuda que con ella generas la puedes pagar. La tarjeta de crédito es un método de pago, no es para vivir de ella.

En lo personal, me encanta la tarjeta de crédito - yo le hago el “fuchi” a pagar con efectivo o con tarjeta de débito-. El efectivo se me puede perder, me lo pueden robar, corro el riesgo que de cambio me den un billete o una moneda falsa que no podría gastar porque estaría cometiendo un delito, y además contamina más que pagar por un medio electrónico. Reflexionemos sobre esto último: para hacer efectivo se necesita papel, metales y muchos otros insumos para poder fabricar los billetes y monedas, además se tiene que almacenar, trasladar, y los cajeros automáticos consumen luz eléctrica por estar prendidos las 24 horas.

El dinero electrónico es mejor: es seguro, es limpio, es práctico, es más amigable con el medio ambiente. La tarjeta de débito es tu dinero en forma electrónica y al no ser un instrumento de crédito no reporta a Buró de Crédito. A diferencia de la tarjeta de crédito, la de débito no te da ni puntos, ni millas, ni cash back. La tarjeta de crédito es dinero que te prestan y tiene atributos más allá de la posibilidad de pagar con ella, entre otras cosas están el acceso a salones especiales en los aeropuertos, programas de lealtad, acceso a preventas, compras a meses sin intereses y más.

Hablando de las compras a meses sin intereses, en algunas ocasiones se nos olvida que las esas compras son una forma de crédito. Si no contamos con un presupuesto previo para conocer nuestra capacidad de pago para hacerle frente a un crédito y acumulamos varias compras bajo este esquema, nos arriesgamos a que se nos pase la mano así que con la finalidad de que tengas experiencias felices con tu tarjeta de crédito y así mejores tu historial crediticio te recomiendo tomar las siguientes cuatro acciones:

No tengas muchas tarjetas de crédito. Aun cuando las tengas en ceros si tienes capacidad para endeudarte en cada una y eso te restará capacidad crediticia para nuevos créditos. Realiza, actualiza y respeta tu presupuesto para estar seguro de que vas a poder pagar por lo menos el mínimo y a tiempo. En las tarjetas de crédito es mejor pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses y así evitar que tu deuda crezca. Evita sobregirar tus tarjetas de crédito o acumular demasiadas compras a meses sin intereses. Deja disponible al menos el 30% o 40% de tus líneas de crédito para solucionar cualquier imprevisto en el futuro. Si ya no puedes con tu deuda acude con el otorgante de crédito en búsqueda de una reestructura que te permita pagar el total de tu deuda sin generar quebranto.