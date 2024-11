“Podríamos erradicar la depresión tal vez en unos 8 días, ¿Te gusta? La ansiedad ¿En dos o tres días? sí, así es”, este es solo un fragmento de los videos que subió la llamada Marilyn Cote, que por años se hizo pasar por psiquiatra, y por increíble que parezca, diversos reconocimientos internacionales, y que trató a cientos de pacientes, incluyendo niños, suministrándoles medicamentos para la depresión o ansiedad, siendo una charlatana.

Su escándalo nos enseña cómo la salud mental no está funcionando en el país, y voy a enumerar el contexto y los actores que sostienen esa farsa de salud mental.

1. Los diputados no logran justificar su trabajo con el diseño de leyes que sean efectivas, y siguen jugándole al gestor de obras, algo que en la vieja política se le conoce como hacerle al engabanado. Mientras México no cuente con una Ley de Salud Mental acorde a sus necesidades, todo lo que pase es arbitrario.

2. El gobierno del Estado por medio de su abultado aparato no ha logrado dar resultados en temas de salud mental, y es que simular no es lo mismo que la realidad, aunque se engañe. Las estadísticas siguen hablando de un aumento en el número de personas con ansiedad, depresión y suicidios.

3. El gobierno federal no tiene una política realista ni consensada de salud mental, y en el mejor de los casos se ha dedicado a ir parchando el raquítico sistema de salud con algunas políticas accesorias, sin atender las necesidades básicas de limpiar la Secretaría de Salud de las lacras que la afectan.

4. El lado feo de la neurociencia es que viene a venderse como la última y más acabada verdad, donde cualquier infame como Marilyn Cote se llena la boca diciendo que es neurocientífico y ¡boom¡, enfermedad mental arreglada: vaya falacia que sólo ellos se creen. El descrédito es un golpe bajo al personal de la salud mental en conjunto.

5. La población tiene también responsabilidad por no denunciar los actos donde se les viola sus derechos a la salud mental. No puede ser que nuestro país, con el número de asesinatos y violencia que estamos padeciendo, tenga una cifra negra superior al 90 % donde no se hacen denuncias, por miedo, por ignorancia o por dejadez, fomentando que las y los delincuentes gobiernen comunidades enteras. También mucha gente es abusiva con las psicólogas cuando no quieren pagar por la atención, donde piensan que gratis es mejor, cuando prefieren ir a que los estafen con tal de no informarse de grupos serios de profesionales.

6. Los psiquiatras y en general el mundo de los médicos se encuentran en procesos de descuido, desatención y maltrato autoinfringido que son evidentes, lo que habla de la urgente necesidad de atención al personal de salud para cuidar su salud mental y emocional. Su falta de atención, buscando el dinero de manera desmedida, ha generado que también se atienda de forma poco adecuada a la población, y eso lo pueden constatar los pacientes que ven a los médicos que lucran con la vida y salud de las personas sin decoro.

7. Los coyotes de las compañías como Doctoralia, Psico.Mx o Terapify son empresas de marketing que disfrazan sus ventas como servicios de salud mental, pero no tienen en su personal a ningún psicólogo, sino que son vendedores que como vulgarmente se les conoce son coyotes: venden un espacio, subcontratan a psicólogos, y estos sacan el trabajo.

8. Las fiscalías permiten cualquier atropello como la usurpación de funciones, donde no hay mayor consecuencia que los dejen pintados como unos corruptos que se venden por unos pesos.

9. Los pacientes en salud mental tienen derechos, pero también obligaciones, y una de ellas es justamente ser atendidas como evidentemente ocupa la señora Marilyn que está desaforada, y que se me hace raro que no haya sido detectada a pesar del tiempo y los avances psicológicos.

10. Las plataformas tienen que ser sancionadas en México y por sus usuarios de manera objetiva, considerando que se quieren deslindar de un problema que ellos han generado con la promoción de charlatanes insensibles.

Causas y azares…

· Vaya oso que hizo Doctoralia al otorgar un premio internacional de psiquiatría a Marilyn Cote, en el que la salud mental es un mercado donde cualquier ignorante puede ser premiado, y pagando se llega a los pacientes que tanto nos ocupan.

· Si eres un paciente que sólo quiere una pastilla para que te quite tu enfermedad y no te preocupas por educarte en salud, sin explicaciones y sólo quieres resolver rápido, estas cavando una tumba de manera inconsciente.

· La inseguridad que vivimos en el país y en las comunidades incluye que las calles ya las tienen dominadas los delincuentes y sus emisarios del gobierno, con miedo a salir y evitar andar de noche; quien diga lo contrario es un hipócrita.

Hasta la próxima, que nada está construido en piedra; Todo está construido sobre arena, pero debemos construir como si la arena fuera de piedra.

