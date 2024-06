En sí, la noticia que leímos en la prensa taurina, no esa mala si nos atenemos a que... No hay mal que por bien no venga.

En la preciosa ciudad de Ronda, su corrida goyesca en su Real Maestranza de Caballería, es toda una tradición, y la corrida idem que se celebraría el 7 de septiembre de este año, pues se canceló, no debido a la intromisión de los animalistas, sino debido a los severos daños que tiene la plaza de piedra, la de los toreros macho, según escribió Villalón.

Los empresarios han manifestado a los medios, que el próximo año se reanudará la balla fiesta en la Real Maestranza de Caballería, esperando nosotros que todo sea para bien de la afición rodeña, lástima que los años ya se nos echaron sobre los lomos, si no iríamos a recordar tiem pos idos.

Entonces, estamos: No hay mal que por bien no venga.

También leímos que este año se cumplen 25 años 25 de la muerte de Antonio Ordoñez y cuarenta de la muerte de Francisco Rivera "Paquirri" y aquí sí, no hay vuelta atrás.

Hasta nos acordamos de Pepe Bergamín: El arte del toreo fue maravilla porque lo hicieron juntas Ronda y Sevilla. ¡olé!.

Como lo bien toriao es lo bien arrematao, otra buena noticia que leímos fue que en la monumental plaza de toros México, en julio y hasta octubre de este año, habrá novilladas; ojalá los novillos descubran un novillero con gracia, salero y arte, que venga a oxigenar la fiesta de acá, que mucha falta le hace. Vale.