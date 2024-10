Pepito, por qué Colón es famoso. Por su memoria profesor. Y por qué por su memoria, porque en su momento está escrito: En honor a la memoria de Colón. Por su madrecita santa, no pierdan el sentido del humor.

En la semana, tomando café con los amigos taurinos que asistieron, el pasado viernes, a la corrida nocturna en la plaza "Alberto Balderas" de esta frontera chihuahuense; nos comentaron los que vieron en el festejo, en general, las expresiones fueron aceptables, lo mismo que la entrada, pues fue más o menos de dos tercios; los matadores y la ganadería de Begoña, triunfaron y hasta aquí todo bien.

Lo que no les gustó a los amigos taurinos (lo que nos dijeron, no lo debemos escribir), fue que en plena corrida, de pronto ¡pácatelas! un apagón; luego un tubo del agua se rompió e inundó severamente una parte del ruedo, pero lo peor del asunto que disgustó sobremanera a todos los aficionados y principalmente a las respetables damas (niñas, señoritas y señoras), fue que en los servicios sanitarios no hubo luz ni agua.

Y aquí una llamada de atención a Protección Civil y a la Dirección Municipal de Espectáculos, pues por sobre todas las cosas, se debe garantizar la seguridad de los aficionados que, al pagare su caro boleto, hacen posible el espectáculo, por lo que estas dependencias, deben hacer una rigurosa inspección a todas las instalaciones de esta destartalada plaza de toros, antes de que las cosas lleguen a mayores en alguna corrida nocturna o aún en las vespertinas.

Hasta aquí los comentarios de los viejos taurinos prostáticos que fueron a la corrida acá en Ciudad Juárez y ya entrados en la tauromaquia, en tierras lusitanas, terminó su temporada el gran rejoneador mexicano Emiliano Gamero, en una corrida celebrada en el villorrio de Redondo, festejo que se celebró para fomentar las relaciones diplomáticas entre México y Portugal, pues éstas, afortunadamente, no están suspendidas.

Es hora de disfrutar de la cena dominical familiar, no sabemos a dónde nos lleven, pero donde estemos, nos tomaremos un tintorro a salud de nuestras lectoras, aquí sí con "A" y nuestros lectores, porque un rato de vida es vida. Vale.