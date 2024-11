El comprar es una de las grandes satisfacciones y alegrías que sentimos los humanos pero a veces perdemos el control y se nos pasa la mano y sufrimos estrés financiero. ¿Qué hacer?

¿Gastaste demás en El Buen Fin y ahora sientes que el agua te llega casi hasta el cuello o más?

Esto pasó por no haber hecho tu presupuesto, por no actualizarlo y/o por no respectarlo.

Si tienes todavía capacidad para pagar por lo menos los mínimos en tus créditos hazlo. Recuerda que sólo pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito si generará intereses y tu deuda comenzará a crecer. Es muy importante que hagas aportaciones adicionales a tu tarjeta para bajar y terminar de pagar tus adeudos lo antes posible. Ahora que llegue diciembre y recibas tu aguinaldo paga todo lo que puedas o incluso deja la tarjeta en ceros; esto te hará estar más tranquilo y dejar de tener estrés financiero. Ahora que ya aprendimos de este susto no hay que volver a meter la pata eeeeeh…!

Si estás en una situación diferente, donde ya no puedes pagar siquiera el mínimo requerido para quedar bien con la institución de crédito necesitas tomar alguna de estas acciones urgentemente antes de que el problema se haga mayor:

Plan A: Haz tu presupuesto de volada identificando tus ingresos y gastos. Reduce y elimina gastos hasta que encuentres los ahorros necesarios para seguir pagando bien tus créditos. Continúa pagando bien y tan pronto puedas hacer aportaciones mayores a tus créditos hazlo en aquellos que tengan la tasa de interés más alta con miras a terminar de pagar el total de tus créditos más caros primero. Hablando de ahorros, es muy importante que tu presupuesto contemple el hacer un ahorro de entre 3 y 6 meses de tu sueldo para que si se presentara un problema en el futuro tengas liquidez para hacerle frente. Una opción para tener liquidez rápida para pagar podría ser el vender o empeñar algo.

Plan B: Si todavía estás pagando bien considera la posibilidad de consolidar tu deuda de tarjeta de crédito en una sola, en aquella que presente la tasa de interés más baja. Eso si, asegúrate de que podrás pagar o sigue leyendo.

Plan C: Si no ves claro, llama o visita a tu otorgante de crédito y busca una reestructura de tu deuda. Esto quiere decir que el saldo que debes lo partirán en cachitos más pequeños, más fáciles de pagar y tal vez con una tasa de interés diferente. De esta manera podrás volver a pagar puntualmente por lo menos el mínimo e ir bajando tu nivel de deuda hasta que tu crédito deje de estar en problemas e incluso logres liquidarlo por completo. En tu Reporte de Crédito se pondrá una clave de observación indicando que el crédito está reestructurado.

Plan D: Busca una quita con tu otorgante de crédito; la quita es un pago en una sola exhibición que no cubre el total del monto que debes. Si la tomas, en tu Reporte de Crédito quedará registrado que no liquidaste tu adeudo al 100% y se registrará el monto del quebranto que sufrió la institución que te prestó. Esto generará que quienes prestan tengan menos confianza en ti.

Para ayudarte a hacer tu presupuesto, ya sea para evitar problemas o para solucionarlos, te invito a que pidas tu Reporte de Crédito Especial gratis una vez cada 12 meses en la página de internet www.burodecredito.com.mx la cual ha sido renovada.