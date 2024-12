Uno de los principales problemas sociales que detectamos desde la psicología son los prejuicios que acompañan a los seres humanos, porque se afianzan en los pensamientos y pueden traer consecuencias negativas cuando no se cuestionan, ya que a partir de los prejuicios, se emiten juicios de valor comúnmente erróneos.

En México podemos ver que muchos adultos piensan, comentan y viven a partir de hacer juicios negativos sobre una persona sin que se tenga una experiencia real o conocimiento objetivo de ella (como definimos un prejuicio). Los argentinos son creídos, las mujeres no saben manejar, los hombres no hacen correctamente las actividades domésticas: son sólo algunos de los prejuicios arraigados, algunos repetidos como pretexto para no cumplir con una obligación.

En el caso de la atención a la niñez y la juventud LGBTIQ+ existen muchos prejuicios por el desconocimiento que se tiene de ellos, lo que genera conductas hostiles y violentas, que se pueden prevenir desde la ciencia psicológica cuando aparecen.

Consideramos necesario que desde la psicología se profundicen acciones y se establezca una estrategia integral desde la educación pública para sensibilizar y visibilizar, para enseñarle a todas y a todos a promover la no discriminación y exigir derechos de igualdad; además de entender que la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros.

La orientación sexual se refiere a la atracción que una persona siente hacia otra, y se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina).

Como expertos en temas de psicología, hemos atendido diversos casos de adolescentes cuyos padres no aceptan la orientación sexual, aunque el deseo sea evidente, y hemos obtenido excelentes resultados. Por lo tanto, recomendamos la terapia psicológica, para que los padres aprendan a entender a sus hijas e hijos, y respetar sus deseos y orientación.

En el marco del Conversatorio “Prevención y atención a la violencia contra la niñez y juventud LGBTI+” de la Embajada de Francia en México, en el que participamos profesionales de la salud mental de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, se coincidió en que las expresiones artísticas con un componente de psicología son liberadoras, ya que representan un lugar seguro a pesar de toda la discriminación por parte de familias cerradas, o de autoridades que no garantizan el derecho a la salud mental.

De hecho el 28 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, pero nosotros lo tenemos presente todos los días cuando atendemos psicológicamente a la comunidad LGBTIQ+ y sus familias, como un hecho que nos hace reflexionar sobre la importancia de deshacernos de prejuicios y ofrecer atención a la población infantil, desde la perspectiva de la diversidad.

La prevención de la discriminación y la violencia en los espacios de educación, debe partir de encontrar autoridades comprometidas con promover políticas públicas positivas y crear un espacio libre, seguro y colectivo para la niñez, algo que a la fecha se torna dificil por las autoridades simuladoras.

Muestra de los prejuicios que hemos heredado a la población infantil es que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI, el 44 por ciento de la niñez mexicana está de acuerdo con que jugar con muñecas es un entretenimiento exclusivo para las niñas; el 11 por ciento de la población entre 9 y 11 años de edad dijeron haber sido discriminados por sus compañeros de escuela, debido a su sexo. Tal indicador incrementa en el caso de las niñas, con un 12 por ciento, en tanto que el porcentaje para los niños fue del 10 por ciento.

Por ello, consideramos como psicólogos que es fundamental exigir que toda persona (incluyendo a los niños y jóvenes) tengan los mismos derechos de igualdad y salud mental; es necesario difundir que la identidad de género es una condición humana, un derecho desde la familia y hoy en día se necesita cambiar las normas, las preconcepciones y leyes, a fin de promover el derecho a la igualdad de las comunidades, y a la vez cambiar los mitos de la sociedad sobre la niñez LGBTIQ+, los cuales han llegado a lastimar a los niños y/jóvenes en su desarrollo, en sus decisiones y en su proyecto de vida.

Causas y azares…

* El 2 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde Zacatecas es el Estado con mayor población bajo esta condición, y con pobres programas de atención de su salud mental. 11 por ciento de su población tiene una discapacidad, por lo que vamos a trabajar para ellos.

Hasta la próxima, que lo terrible no es la muerte, sino la vida de la gente que vive o no vive hasta su muerte.

