La relación de las 3 principales causas de muerte entre los mexicanos con una profunda base psicológica es algo que vale la pena indagar, sobre todo cuando la investigación en nuestras comunidades sigue siendo poco común, y donde muchas personas enferman por causas psicológicas que padecen y desconocen.

Me llama la atención cómo las personas buscan en las pastillas la solución para casi todos sus males, desde los más fisiológicos hasta los más psicológicos, sin querer reconocer que mucho de sus males tiene origen en el manejo de su salud mental, que muchas veces es menospreciada.

Recuerdo el caso de un paciente con diabetes, 54 años de edad, hombre, que cuando era niño vivió en uno de los barrios más violentos de la Ciudad de México, entre drogas, abandono paterno, violencia contra su madre y muerte. De adolescente se fue a vivir a provincia y fue un padre ejemplar educando a sus hijos; le fue diagnosticada diabetes mellitus tipo con descontroles orgánicos que casi le hacen perder la vista. Él no reconoce que su diabetes es fruto de su niñez, que se gestó en las experiencias adversas de su vida.

Según el INEGI (2023) del total de defunciones en ese año, cerca de 800 mil, 89.5 % fueron por enfermedades y problemas relacionados con la salud, y 10.5 % por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios, principalmente).

En México las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, que históricamente se han relacionado a dislipidemias (concentración elevada de colesterol y/o triglicéridos, o grasas de mala calidad en la sangre). La mayoría de las personas consideran que el tratamiento farmacológico es su primera opción, aunque muchos sabemos que la dieta, el ejercicio y el cuidado psicológico son la base para lograr controles exitosos del peso y las enfermedades ligadas con el corazón, ese viejo romántico. De hecho, en la Secretaría de Salud existen programas generosos que casi nadie conoce, los Grupos de Ayuda Mutua de Enfermos Crónicos, y que bien valdría la pena mejorar en su presupuesto y operación, para bien de la población.

En el caso de la segunda causa de muerte en el país, la Diabetes mellitus (DM) muchas veces es generada por la acumulación de la glucosa en el torrente sanguíneo, con procesos conductuales donde reina la ansiedad, la tristeza y otras emociones negativas, la mayoría de las veces de manera silenciosa. El problema emocional se encuentra vigente para muchas personas cuando se les da un diagnóstico de DM, y su adherencia al tratamiento es mala.

Los Tumores malignos muchas veces se encuentran condicionados por estrés, sobre todo por el estrés toxico, y que en ciertas condiciones puede potenciar el cáncer.

Por otro lado, los suicidios siguen siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes, donde hasta el mes de julio de 2024 se sigue con un aumento significativo respecto al año anterior, lo que habla de la simulación e ineficacia de las autoridades en la materia para justificar el gasto de nuestros impuestos en temas tan sensibles.

El suicidio tiene su fundamento en la psicología, y es allí donde se encuentra su solución, aunque las personas quieran medicalizarlo tontamente.

Las 5 principales causas de muerte a nivel nacional fueron: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes. Mientras esto sucede, deseamos que sus familiares encuentren el apoyo psicológico que se merecen para afrontar la enfermedad.

La psicología es muy importante para la definición de las enfermedades, que muchas de ellas tienen como destino el daño orgánico, pero se fueron construyendo, poco a poco, como un problema psicológico inconsciente, donde lo único hereditario (y qué más querían) son los usos y costumbres en las casas con coca colas, productos ultraprocesados y malas formas de alimentación consuetudinaria, además de rencores y abusos, como parte de la dieta general.

Espero que la construcción de políticas públicas para la prevención de enfermedades no transmisibles sea una realidad, por la falta que nos hace en las comunidades y a nivel cognitivo de nuestros pacientes, pero no me emociona con los políticos que se anuncian el día de hoy, que da lo mismo si se van o se quedan por su intrascendencia.

