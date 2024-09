Sin duda la receta dictada desde la explanada del zócalo capitalino nos confirma que el régimen morenista se basa en la mentira y la ignorancia de un pueblo que prefiere creer en mentiras que enfrentar la realidad de la verdad, el sexto y ultimo informe de gobierno de quien vestido de oveja llego al poder y con garras de lobo destruyo la republica a través de iniciativas y políticas publicas que violentando la constitución y las leyes emanadas de esta, se atrevió a decir que para el y los suyos la ley no es la ley, ayer en su desinforme de gobierno se atrevió a decir que el país en cuestión de salud publica esta no solo mejor que Dinamarca sino que es el sistema mejor del mundo, no me preocupa la mentira sino las focas que le aplauden y creen esas mentiras, y me preocupa porque no es el pueblo en su ignorancia sino personas preparadas y estudiadas, académicos, científicos y políticos que al inicio del gobierno criticaban las practicas y decisiones anti democráticas.

Con 190,000 muertos en su sexenio se atrevió a decir que controló la violencia en el país, con un incremento en las extorciones, el robo en carreteras y la creciente venta y consumo de drogas por nuestros jóvenes. Cuales son las cifras o los otros datos que la sociedad mexicana no conoce y por lo tanto cree en lo que el presidente dice, seguimos esperando el reporte de salud sobre el consumo de droga en el país que lleva un retraso de dos años y parece que no lo tendremos en este sexenio.

De las mentiras en la pandemia mejor ni hablamos, porque ahí lo que estuvo mal estuvo mal, y lo que estuvo bien pues estuvo bien. Una verdadera tragedia que ha la fecha desconocemos el verdadero numero de fallecidos por causa del COVID que en sus otros datos los mezclaron con neumonía atípica y otras tantas mentiras que dejo muy lejos de creer que este fue un gobierno humanista cuando no fue capas de solidarizarse con el dolor de cientos de miles de muertos que la historia le reclamara.

Tres proyectos insignias de este gobierno, tren maya, refinería de dos bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, mentir por mentir estas tres obras fueron inauguradas diciendo que estaban terminadas, nada mas lejano de la realidad pero eso es lo de menos las tres anunciadas a un costo austero y al final con un sobre costo de dos y hasta tres veces mas lo presupuestado, ocultando la información so pretexto de resguardad la seguridad nacional cuando lo único que se oculto fue el clan para adjudicar obras y servicios a los amigos de sus hijos que por supuesto como en los mejores tiempos de la corrupción de nuestro país llevaron una comisión moche o cochupo.

Pudiéramos hablar mucho mas de las mentiras de este sexenio por terminar pero creo que queda claro con la muestra de un botón que la ideología de este y el próximo régimen será la falsedad del no mentir, no robar y no traicionar al pueblo bueno y sabio, esperemos pronto ese pueblo que si es bueno y si es sabio veamos y actuemos.