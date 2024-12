En cada ocasión que a través de la radio invitamos a los aficionados a la fiesta brava, a que presencien este espectáculo taurino ya sea en vivo en la plaza "Alberto Balderas" de la H. Ciudad Juárez o a través de la televisión desde la monumental plaza de toros México, somos acre y severamente criticados, hasta por compañeros del oficio y a boca-jarro, nos preguntan; Primero defínenos maestro, qué es el arte, y, escribiendo con valor sereno, como los toreros buenos, embestiremos con fuerza, bravura, alegría y nobleza:

PRIMER TERCIO.- La palabra arte, como la palabra amor, tiene una y mil definiciones vr. gr. amor, definición poético musical: Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer y si no que se lo pregunten a Cantinflas, el mejor torero bufo del siglo XX de México y España, de España y México.

SEGUNDO TERCIO.- Arte, el arte lo es todo en la vida, porque los sueños se entretejen con la realidad, pues es una forma de expresión, correspondiendo al animal humano, ser el único ente de la Creación, capaz de percibir la belleza a través de las artes visuales, como las artes pláticas, las artes escultóricas, las artes literarias, las artes musicales y las artes escénicas como el toreo, donde todo lo que se sucede en el plató arenístico, es verdad, es realidad.

Y COMO ÚLTIMO TERCIO, ejecutando un auténtico "forzao" de pecho, vengaaa.- "Si lo proclamo, es porque me gusta el espectáculo conocido como los toros, además lo veo como una expresión artística, plasmada por Goya en sus aguafuertes, que atrajo y atrae, a personas y personajes como los premios Nobel, Ernest Heminway, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez; a referencias icónicas mundiales como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti o Pablo Picasso; filósofos como José Ortega u Gasset, granes atores como Orson Wells, Ava Gardner, Charles Chaplin... y sí, me gustan LOS TOROS".

Va comenzar la corrida desde la plaza México y desde la intimidad del hogar, con la ausencia de la distinguida señora Manchega, que pasea por "La Perla de Occidente". vamos a ver los toros a través de la TV, no sin antes aclararles, amables lectores (as), que el entrecomillado no es nuestro, pero lo hacemos nuestro, sino del tocayo Joan Manuel Serrat. Vale.