El pasado sábado 7 de diciembre, el papa Francisco nombró a 21 nuevos cardenales, para que el colegio cardenalicio quede integrado por 253 cardenales.

De ellos 140 son los que pueden ir al cónclave donde se elige al papa, porque tiene menos de 80 años, y los otros 113, por tener más de 80 años, ya no pueden asistir a esa reunión y participar en la elección del papa.

A propósito de los nuevos nombramientos, la Oficina de Prensa del Vaticano ha dado a conocer una radiografía de la composición del colegio cardenalicio.

Del total de cardenales 115 son de Europa; 68 de América (28 de Norteamérica, ocho de Centroamérica y 32 de Sudamérica); 37 de Asia; 29 de África, y cuatro de Oceanía.

De estos 140 cardenales electores, 110 ya han sido nombrados por el papa Francisco; y todavía hay 24 elegidos por el papa Benedicto XVI y seis por el papa san Juan Pablo II.

El colegio mayoritariamente está integrado por los cardenales que decidió nombrar el papa Francisco, que tienen una línea de pensamiento más abierta y son conscientes de la necesidad de que la Iglesia siga cambiando.

Italia es el país del mundo que más cardenales tiene con 53 y de estos 20 son cardenales electores y 33 cardenales no electores. Le sigue Estados Unidos, con 17 en total, de los cuales 10 son cardenales electores y siete no electores.

Luego viene España, con 13 cardenales de estos seis son cardenales electores y siete no electores. Brasil, la primera catolicidad del mundo, tiene ocho cardenales de los cuales siete son electores y uno no elector.

Le sigue Argentina, con ocho cardenales, cuatro electores y cuatro no electores. Francia tiene ocho cardenales, cinco electores y tres no electores. Alemania tiene seis cardenales de los cuales tres son electores y tres no electores. Portugal tiene seis cardenales, cuatro electores y dos no electores.

En la India hay seis cardenales, con cinco electores y uno no lector. México, la segunda catolicidad del mundo, tiene seis cardenales, dos electores y cuatro no electores. Filipinas, el país de Asia con más católicos, tiene cinco cardenales, tres electores y dos no electores.

Canadá tiene cinco cardenales, de ellos cuatro electores y uno no elector. Polonia tiene cinco cardenales, cuatro electores y uno no elector. Chile tiene cuatro cardenales con dos electores y dos no electores. Reino Unido tiene cuatro cardenales, con tres electores y uno no elector.

Nigeria, el país más poblado de África, tiene cuatro cardenales, uno elector y tres no electores. Colombia, China y Perú tienen cada uno tres cardenales, con un cardenal elector en cada uno de esos países y dos no electores.

En 2025, los números anteriores van a tener modificaciones porque 12 cardenales van a perder su condición de electores porque cumplen 80 años: Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, el 24 de diciembre de este año.

Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, en enero; Fernando Vérgez, presidente de la gobernación del Estado Vaticano, en marzo; George Alencherry, obispo y archieparca de Ernakulam-Angamaly de la Iglesia católica siro-malabar, en abril; Celestino Aós, arzobispo de Santiago, Chile, en abril.

Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid, en mayo; Robert Sarah, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en junio; Joseph Coutts, arzobispo de Karachi, Pakistán, en julio; Stanyslaw Rylko, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Laicos, en julio.

Vinko Puljic, arzobispo emérito de Vrhbosna, Bosnia y Herzegovina, septiembre; Antonio Cañizares arzobispo emérito de Valencia, España, en octubre; y Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, Inglaterra, en noviembre.

El cardenal de mayor edad es el italiano Angelo Acerbi, que tiene 99 años, y el más joven, el cardenal Mykola Bychok, obispo de la Eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne de los Ucranianos, en Australia, con 44 años.

