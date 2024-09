Con un poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar. Lord Acton, escritor inglés.

Un poco de humor no cae mal, antes de pasar a una mala lectura: Manolo, ¿qué representa la letra "A",?, una vocal maestra ¿y la letra "K"? una consonante que no se debe repetir.

"And now", vayamos a las mentadas, no de mamá, sino las mentadas reformas de AMLO, que quiere que se las apruebe el congreso ovejuno a... chaleco, mientras un individuo de triste figura, se las quiere regalar de despedida, por haber sido un buen gobernante que le deja a toda la indiada, entre otras muchas ocurerencias, un sistema de salud como el de Dinamarca. Pobres daneses.

Como las reformas constitucionales, ya están a un tris de ser aprobadas también por el Senado, por la Cámara Alta, (a ver si deberas tiene más estatura que el poder legislativo), México, cuya superficie es el maiz y como sin maíz no hay país, podría dejar de ser un país libre y democrático, para pasar a ser un país híbrido, denominación ésta que hacen los que saben de ciencias políticas, pues sostienen que hay mucha diferencia entre un gobierno de mayoría electoral y un gobierno con poder absoluto, porque ésto lo lleva al autoritarismo, a la autocracia.

Y así es el gobierno de la cuarta transformación, autoritario, con lo cual se pierde, por completo, el concepto de República Libre y Soberana; Mr. López, como la pelota de beisbol, se va, se va, se va, mucho a la... finca tabasqueña que le heredaron sus progenitores y allí está el "quid" de la cuestión: ¿dejará el poder?, dejará gobernar libremente a la primera presidente de México?.

Porque los políticos mexicas, por lo general, no tienen madre, bueno sí tienen, aunque parece que no, cuando se quedan con el poder, pierden, sin darse cuenta, la razón, la realidad, la cordura, entre otras muchas cosas y se consideran capaces de realizar obras que nadie, pero absolutamente nadie, excepto ellos, pueden realizar y miran desesperados para todos lados, porque creen que hay moros en la costa,, "gnomos" y que éstes pueden echarles a perder su mandato, porque como los reyes de antaño, consideran que su poder es divino, de allí su mesianismo tropical o no.

Su obsesión por controlarlo todo como las reformas, los desquicia, los vuelve locos, prepotentes, soberbios, altaneros, de ahí que exijan lealtad y sumisión absoluta de los 3 poderes 3, dejándolos sin voz ni voto. Cualquier semejanza con algún sexenio, es pura coinsidencia. Vale.