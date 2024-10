Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Jean de La Fontaine, fabulista francés.

De vez en vez, es bueno usar la semántica vr.gr. ¡Cómo se dice buzo en japonés!. Toko fondo. Qué tal.

Gracias por la refrescada pero el tema es el tema y... cinco años duró la campaña política de Claudia, para poder llegar a ser la primera mujer presidenta con "A" de México; su impulsor indiscutiblemente lo fue el hombre de Tabasco, que acaba de terminar su sexenio y que se niega a dejar el poder, salvo opinión en contrario, de sus seguidores.

Claudia triunfó en las pasadas elecciones, porque millones de mexicanos así lo quisieron, porque así lo decidieron; ya se sentó en "La Silla Embrujada", en "La Silla del Aguila", en "La Silla que Marea", en "La Silla que Enloquece" a quien se sienta en ella.

Tuvieron que pasar 2 siglos 2 y por fin una mujer llega al máximo poder del gobierno mexicano, pues antes de ella, gobernaron puros pelaos; ya era tiempo de probar en el gobierno nacional, a una fémina y se logró el milagro político, "haiga sido como haiga sido"; ya como presidenta con "A", Claudia dijo que no llega sola al poder gubernamental, que llegaron todas y los batos nos quedamos chiflando en la loma.

El panorama político del país no es nada halagüeño: Violencia generalizada en todo el territorio mexica y que no solamente deben atenderse las causas, sino también las consecuencias, rezago en salud, educación y agro, olvidado por los gobiernos revolucionarios y la 4T en su primer piso y qué decir de la zozobra en la economía que, según los brujos de la misma (bueno... los entrados), obedece a la reforma judicial que se avecina.

Hasta el momento, no se sabe cuál va a ser el estilo de gobernar de la Señora Presidenta con "A", tenemos 4 años 4 años para darnos cuenta, sin dejar a un lado que la doctora, con el debido respeto, no tiene la arrolladora popularidad del macuspense. Claudia, como mujer, tendrá que usar toda su inteligencia y sutileza para no dejarse llevar por la sombra del caudillo y entre más pronto lo haga, será mejor para ella, pues quedará en completa libertad para gobernar, porque ella y sólo ella, será la única responsable de sus aciertos y errores como gobernante, aunque no sea con "A".

El país está polarizado, hay que recurrir al DIÁLOGO, a la UNIDAD y olvidar agravios, ofensas, rencores y reconciliar a la sociedad civil ofendida por el que se acaba de ir, a esa sociedad donde Claudia nació, creció, estudió y al paso del tiempo, llegó a la cumbre del poder, pues como timonel, también sin "A", debe llevar a buen puerto el barco llamado México.

La sociedad mexicana la conforman 130 millones 130 de ciudadanos libres que rechazan la esclavitud y para todos elos, sin excepción, la Señora Presidenta con "A", deberá gobernar. Vale.