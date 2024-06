El poder absoluto es enemigo de la humanidad y la civilización. John Le Come, escritor británico,

Desde luego no nos vamos a referir a los dramaturgos de esta obra, actuada en México por Gonzalo Vega, no, no, no, sino a Claudia, la primera mujer mexicana en llegar a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, por decisión ciudadana y primera presidenta de América del Norte.

Una vez que el Viejo le entregue la banda presidencial a su protegida, y le diga misión cumplida, en ese instante, su marido, Don Jesús María Tarriba, será registrado en los anales de la historia política mexicana, como el primer Primer Cónyuge de la Nación.

¡Gobernará Claudia o el Viejo, y, de ser así, la presidenta tendrá el valor civil de exiliarlo para que la deje gobernar?. Se valen apuestas.

Claudia fue electa presidenta de México, por una gran mayoría de mexicanos y mexicanas, jóvenes y jóvenas, viejos y viejas y con un poder político absoluto y ella y sólo ella, deberá gobernar este país, durante los próximo 6 años 6, ¿desde dónde gobernará la científica: desde Los Pinos, que es el lugar ideal o también se anidará en palacio nacional, para evitar el pago de los "biles"?. También se valen apuestas.

Ya fuera de sarcasmos (sarcasticotes que somos), el Viejo ha vuelto a decir que el se va un poquito más allá de su finca y desaparecerá, por el resto de sus días, de la escena política nacional, para gozar plenamente de su jubilación, incluídos los 6 mil pesos 6 bimestrales, por él plasmados en la Constitución de este país.

El triunfo de morena fue de carro completo como en los mejores tiempos del aniquilado P R I y a Claudia le espera un gobierno difícil, muy difícil, consecuencia de las circunstancias que actualmente se viven en "El Cuerno de la Abundancia".

¿Seguirá la consigna de abrazos no balazos?, es temprano para saberlo, por el momento no perdamos el optimismo: "Habemus presidenta" y como diría mi abuelita si viviera: Que sea lo que Dios quiera, respetando la creencia religiosa de la primera Magistrada de la Nación. Vale.