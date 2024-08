No es la canción yucateca, aquella de.. ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol; esta es otra peregrina, se ubica al otro lado del charco, es de por allá del Cantábrico y allí hay un santuario donde se venera a la virgen María, en su advocación de La Peregrina, en plena tierra gallega, donde se ubica el precioso pueblo de Pontevedra, tierra de un amigo nuestro fallecido ya hace algunos años.

En esta tierra de Galicia, situada al pie del camino de Santiago, cada año tiene su fiesta pagano-religiosa en honor de su virgen y celebra, claro está, dos corridas de toros; en este año, dichos festejos se celebraron el 10 y 11 de agosto y Alejandro Talavante, triunfo en la primera corrida, según crónicas de aquellos lares.

En nuestro México taurino, las cosas se siguen moviendo más o menos bien y la tierra de "La China Hilaria", tendrá también su festejo tradicional septembrino, festejo que, por ser el mes de la patria, se le bautizó como corrida de "La Insurgencia", donde los alternantes, parten plaza vestidos "ad hoc".

Este 14 de septiembre, harán el paseíllo en la centenaria plaza de toros San Marcos de la hermosa ciudad de Aguascalientes, Luis David Adame, Leo Valadés y Héctor Gutiérrez, siendo el encierro de la famoso ganadería de Reyes Huerta.

Esta corrida se realiza con el único fin de apoyar al D I F hidrocálido y el costo del boleto será de 500 pesos 500 y no dudamos que la conocedora y exigente afición de "Aguas", llenen los tendidos del histórico coso del cerro del Muerto; si no quieren que les digamos, si no cooperan, que son, como dice la leyenda, unos hijos de... "La China Hilaria"; cooperen, no sean codos, hay que ayudar a los que menos tienen.

Un par de quesadillas nos esperan como cena dominical, pero antes, ha terminado la olimpiada parisina, qué lastima que los jóvenes atletas rusos no hayan podido participar en esta justa olímpica, gracias a la estupidez de Putin, el nuevo Carnicero de Ucrania. Vale.