La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un tema del que nos da miedo como adultos hablar con nuestras adolescentes, pero ellas se enteran por otros medios, a veces de fea manera con la pornografía o con información falsa de otras personas.

Según la OMS la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida, que abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.

La sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales y culturales, por eso se debe tener en cuenta que hablar como padres de sexualidad con nuestros hijos no sólo es hablar de relaciones sexuales, sino de múltiples expresiones de la vida humana.

El objetivo principal de la EIS es aportar conocimiento a la juventud para ayudar a las personas a desarrollar una visión saludable y responsable de la sexualidad, además de que puedan tomar decisiones informadas y positivas sobre su vida sexual y reproductiva.

Una EIS de buena calidad (que nos corresponde a todos):

es científicamente precisa;

* y es gradual;

* y se adecúa a cada edad y etapa del desarrollo;

* y se basa en un plan de estudios;

* y se basa en un enfoque de derechos humanos;

* y se basa en la igualdad de género;

* y es relevante en relación con la cultura y adecuada al contexto;

* y es transformativa;

* y es capaz de desarrollar las habilidades necesarias para apoyar elecciones saludables.

Las actitudes y valores empiezan desde antes de nacer el bebé, cuando sus padres imaginan o desean que tenga cierto sexo. En cuanto nace, lo tratan de cierta manera, le ponen nombre de hombre o de mujer y lo visten de acuerdo con su sexo.

El desarrollo sexual (físico y emocional) forma parte del desarrollo integral de un niño y parte del proceso por el cual se convierte en “persona adulta” y aprende a ser tratado como tal. Por eso es tan importante.

¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos?

Si tienen de 2 a 9 años, se recomienda hablar de las diferencias biológicas entre niños y niñas, de las partes del cuerpo. De cómo nacen los niños. De los lugares y conductas públicas y privadas. De los modos de reconocer y decir no ante contactos incorrectos. De la masturbación como algo normal.

Si tienen de 10 a 14 años, se puede hablar de la menstruación y la pubertad, de los sentimientos y emociones relacionadas con el deseo, de la orientación sexual, de qué significa crear y mantener una relación afectiva positiva, de las relaciones interpersonales y su calidad.

Si tiene de 15 años en adelante, se sugiere hablar de las diferencias entre sexo y amor, de las Infecciones de Transmisión Sexual y cómo prevenirlas; de la responsabilidad que implica una relación sexual, de las responsabilidades que implica ser madre o padre.

Más allá de los momentos difíciles y de las discusiones que a veces se tengan con los hijos o hijas, es fundamental mantener la comunicación y el afecto. Es importante mantenerse al tanto de los cambios corporales tales como la primera menstruación, la masturbación o las relaciones sexuales.

Tambien es importante no olvidar el explicar a los hijos que cuando las parejas no desean tener hijos, usan métodos anticonceptivos. Entre los métodos más conocidos están las pastillas anticonceptivas y el preservativo, que es una funda fina y elástica de látex que cubre el pene durante las relaciones sexuales y es el único método que, además de evitar los embarazos, previene el VIH-sida y otras ITS. En fin, siempre hay que hablar de sexualidad con los hijos cuando ellos pregunten o muestren interés sobre el tema.

Causas y azares…

* Con el decidido trabajo de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas, Lic. Karla Guardado Oropeza, desarrollamos el proyecto FOBAM Actividad 3.1 para implementar una estrategia informativa y de desarrollo de capacidades, que incluye planes de acción de difusión de información y capacitación en EIS, con pertinencia cultural y enfoque interseccional, donde tomamos en cuenta las desigualdades sociales, económicas y por identidad étnica, mediante acciones de sensibilización como talleres; y acompañamiento integral comunitario como asesorías, asegurando acciones de prevención; que significa actividades que ayudan a disminuir los riesgos de ITS y la prevalencia del embarazo en niñas y adolescentes; así como acciones de atención; que significa informar acerca de los servicios de salud sexual y reproductiva en los distintos contextos comunitarios, dirigidos a infancias y adolescencias en comunidades no escolarizadas y/o en comunidades rurales, indígenas o afromexicanas con pertinencia cultural del Estado de Zacatecas. En horabuena por los logros en este tema, donde participamos con psicólogos en Salud Mental con el liderazgo de la Mtra. Nancy Agüero Santacruz.

