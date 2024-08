Esta semana el Banco Central de Japón, subió su tasa de interés de referencia, por lo que la medida desató un temblor en todo el mundo financiero y accionario.

Es algo a lo que debemos poner atención, debido a que es un patrón de comportamiento muy similar a los que se vio en la crisis financiera del 2008.

En esa crisis, Ciudad Juárez perdió decenas de miles de empleos, que luego tardó varios años en recuperar, así que nos conviene estar atentos, ya que las maquiladoras suelen verse muy afectadas.

De hecho ya llevan un año con más de 50 mil empleos perdidos.

Tradicionalmente, el Yen Japonés, es una divisa que goza de tasas de interés muy bajas y, por lo tanto, grandes inversionistas ven al país nipón como caja chica para hacer operaciones de Carry Trade.

Es decir, adquieren yenes a tasas de casi cero, para comprar activos como bonos de deuda, o acciones de empresas alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos.

Supongamos que un banco en Nueva York va a financiar viviendas, pero quiere capital barato, entonces recurre a una sucursal en Japón y les pide yenes a tasas de casi cero, para luego cobrar hipotecas al 4 o 5 por ciento en Estados Unidos. Un negocio jugoso, redondo, y “casi” sin riesgos.

Pues bien, la medida del banco central nipón esta semana, provocó que el Yen se comenzara a apreciar, por lo que, a partir del miércoles pasado prácticamente, se requerirán más dólares para comprar yenes, o, dicho de otra forma, se empieza a encarecer la deuda en esa moneda de manera repentina.

Luego entonces, todos aquellos inversionistas que tienen deudas en yenes por inversiones en activos en el extranjero, se pusieron nerviosos y comenzaron a vender parte de esos activos para poder pagar a tiempo, antes de que sea muy caro…o muy tarde para hacerlo.

Aquí lo que debemos observar, es que un patrón muy similar se desarrolló previo a la crisis financiera del 2008, por lo que es una llamada de atención que indica que las cosas se pueden descomponer muy rápido.

También hay que comentar que Japón se vio obligado a subir sus tasas, debido a la presión que Estados Unidos ejerce con su decisión de política monetaria, misma que afecta a todas las monedas del mundo. Ello en virtud de que el dólar, es la moneda de comercio mundial.

Pues bien, en el último informe sobre el empleo se ha disparado ese indicador para Estados Unidos, aunque la realidad es que la pérdida de empleos y dificultades económicas llevan ya más de un año.

De hecho, ya se tiene rato hablando de que, si estamos o no en recesión, pero hay que aclarar que, si ésta no se ha manifestado con toda su fuerza, es debido a los fondos que el gobierno de EU ha inyectado a través de programas sociales y leyes sobre fabricación de tecnología como microprocesadores, pero eso no puede durar para siempre.

Ese aumento del gasto ha alcanzado su punto máximo y se ha reducido, arrastrando el crecimiento económico, por lo que ya se manifiesta en la caída del empleo.

En otras palabras, se acabaron el dinero y ahora las cosas comienzan a tomar un cause más acorde con la realidad.