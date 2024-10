Cuando queremos pagar más rápido nuestros créditos o cuando estos nos rebasan por no haber hecho un presupuesto hay que vivir diferente, gastar menos y así vivir mejor y más tranquilo.

En algún momento una persona me dijo que quería hacer aportaciones mayores a sus créditos para bajar su nivel de deuda, reducir así el monto de sus mensualidades y vivir más tranquilo. Esta persona me decía que no quería buscar un mejor trabajo –entendiendo uno que le diera mayores ingresos- y que tampoco quería capacitarse más para obtener un mejor puesto dentro de la empresa en la que laboraba. Bueno, pues está la opción de ganarse la lotería, supongo… el sitio de apuestas en línea Lotter indica que la probabilidad de ganar la bolsa del Melate es de 1 entre 32,468,436… mientras cruzamos los dedos a ver si le pegamos al “gordo” tal vez podamos tomar acciones para vivir distinto para que nuestro ingreso de para más.

Un proyecto que he considerado es poner paneles solares suficientes en el techo para no tener que pagar luz eléctrica y, si pudiera comprar un coche cien por ciento eléctrico pues también me gustaría operarlo sin costo de combustible. Si, los paneles cuestan, pero duran varías décadas, el ahorro es innegable pero la inversión es fuerte entonces, para bajar el consumo de la luz eléctrica, hay que cambiar a focos LED que sí, también cuestan pero menos. En un inicio si duele hacer la inversión pero eventualmente se pagarán solos. Hablando de luz, solo hay que usar la indispensable así también reducimos gastos y ayudamos al medio ambiente.

El sol también te puede ayudar a gastar menos en gas, instalando un calentador de agua solar. Vaya que si se calienta, hierve. En mi caso fue tanto lo que logró calentar que la tubería incluida con el calentador (de un material plástico color verde) se derritió; les sugiero mejor usar cobre.

Para ahorrar más gas decidí instalar un calentador de paso automático que solamente se prende cuando abres alguna llave de agua caliente, no tiene piloto ni está calentando constantemente agua. Y claro, cuando se usa el agua caliente hay que hacerlo rapidito para ahorrar en la cuenta del agua.

Para ahorrar más agua instalé regaderas ahorradoras que mezclan aire con el agua y así el consumo de líquido es menor. Los sanitarios pues hay que sustituirlos por modelos más recientes, ahorradores de agua y si es posible instalar un sistema de captación pluvial en casa pues que mejor.

También podemos tomar acciones que no requieren de una inversión, estas te ayudarán a tener más recursos para pagar tus compromisos crediticios. Estoy hablando claro de deshacernos de los gastos no esenciales.

Si, ni modo. Los gastos no esenciales son aquellos que nos dan un estilo de vida pero son gastos que no necesitamos hacer: adiós pues a la TV de paga o servicios de streaming. Hay que evaluar si el paquete de internet o de telefonía celular es el correcto según el uso que le damos.

Menos salidas y más reuniones en casa donde todos los invitados aporten algo para divertirse pero gastando menos.

Ver si podemos sustituir las cosas que compramos en el supermercado por otras opciones igual de buenas pero de menor precio y siempre salir con una lista de compras hecha porque si no los antojos hacen que compremos cosas demás.

Comparar también es clave, es sorprendente las diferencias en precio que pueden haber entre tiendas de todo tipo, ya sean estas físicas o en línea, nacionales o extranjeras.

No hay que descartar el comprar usado, si hay mayor riesgo pero puede haber por ahí una ganga. Pero aguas que luego me he encontrado cosas de segunda mano que superan el precio de las nuevas así que no por aparecer como “usado” quiere decir que es más barato.

Y finalmente también es bueno conocer las condiciones de nuestros créditos vigentes. Si podemos encontrar uno similar con mejores condiciones (atributos y/o precio) hay que evaluar la conveniencia de cambiarse de institución o de producto para así obtener el mejor trato.